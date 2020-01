Inden længe kan 'Paradise'-deltageren kalde sig for mor til en lille dreng.

Første gang, vi stiftede bekendtskab med Nathali Albek, var, da hun i ‘For lækker til love’ var på flere dates med realitystjernen Kay. Efterfølgende deltog hun i ‘Paradise Hotel’ sæson 10 i 2014, hvor blev kendt for sit lange lyse hår, som betagede fyrene på hotellet. Den smukke stewardesse fandt dog ikke kærligheden i programmet, selvom hun hyggede sig med reality-kollegaen Christian.

Kort inden sin ‘Paradise’-deltagelse datede Nathali sin nuværende kæreste, og efter flere år fandt de så hinanden igen for et år siden. Kort efter blev Nathali gravid, og nu kan parret inden længe byde velkommen til deres første barn.

»Jeg har termin den 20/2-20. Jeg har det så fint og synes min graviditet er gået ekstrem hurtig. Tiden er bogstaveligttalt fløjet afsted. Jeg startede med at blive stewardesse som 24 årig og er 30 i dag. Jeg har altid gerne villet have børn, men har ikke haft stress over, hvornår det skulle ske,« fortæller Nathali og fortsætter:

»Jeg har en masse blandede følelser omkring at blive mor. Det er jo en helt ny verden, jeg går ind i, som er meget ubekendt. For at være ærlig, er det både skræmmende og super dejligt på en gang. Jeg ved kun med sikkerhed, at jeg vil gøre alt for at blive den bedste mor, og at jeg allerede elsker ham. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver super hårdt, med en lille nyfødt, ingen tvivl om det.«

Nervøs for fødslen

Med kun tre uger til termin er nervøsiteten omkring fødslen også begyndt at melde sig hos Nathali, som har en god grund til at frygte det.

»Jeg er jo typen, der besvimer, bare det jeg skal hente en læge erklæring, så hvis nogen nærmer sig Rigshospitalet, den dag jeg skal føde, er det ikke en, der er ved at dø, så er det bare mig, der er i gang med at føde, men hvor bliver det dejligt at få ham ud. Jeg glæder mig til at se ham, til at give ham en masse kærlighed og til at starte et helt nyt kapitel i mit liv.«

Selvom både Nathali og kæresten glæder sig til at blive forældre, så er ‘Paradise’-deltageren også opmærksom på, at de ikke skal glemme at være kærester.

»Jeg glæder mig enormt meget til mor-rollen, men jeg ved også, at jeg kommer til at bruge noget energi på at bevare “kæreste rollen”. Det er også vigtigt. I mine øjne hænger alt sammen. Ment på den måde, at hvis man som kærestepar, husker hinanden, kærligheden, alenetid og så videre, så alt ikke kun kommer til at gå op i baby og børn, jamen så skal man nok klare den nye hverdag med en lille baby og som nybagte forældre sammen,« fastslår Nathali.

Nathali går på barsel i dag, hvor hun har tre uger til termin, men stewardesse-smilet har været bænket i et stykke tid.

»Man må slet ikke flyve som gravid, så jeg blev sat på vores hovedkontor, hvor jeg fik lidt forskellige opgaver. Jeg valgte, at jeg ikke havde noget imod stadig at komme i lufthavnen og ud i vores fly og hjælpe til, fortæller Nathali som altså har arbejdet helt indtil nu.«

