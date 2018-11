En velkendt reality-babe har fået nok af at blive genkendt på gaden.

Maja blev kendt for sin medvirken i sæson 13 af ‘Paradise Hotel’, og sidenhen har hun været med i ‘Divaer i junglen’ og ‘Paradise Kollektivet’.

Nu har hun dog besluttet sig for, at det er tid til en lang pause fra reality-tv.

»Jeg vil gerne lidt i glemmebogen, da jeg er træt af at blive genkendt. Derfor lægger jeg det på hylden for nu. Jeg er træt af, at jeg ikke kan yde mit bedste, når jeg er på arbejde på McDonalds, fordi der måske står fire mennesker med deres telefon oppe i ansigtet på mig og tager billeder. Jeg går rigtig meget op i at gøre mit arbejde ordentligt hele tiden, men det er rigtig svært, når folk råber af mig og tager billeder hele tiden,« forklarer en frustreret Maja og fortsætter:

»Det ødelægger både min motivation og mit humør, når jeg er på arbejdet, og det kan være sygt angstprovokerende at skulle på arbejde om natten, da der er mange fulde mennesker, som ingen pli eller respekt har overfor andre mennesker. Det er direkte ubehageligt. De kloge vil sikkert sige, at jeg så ikke skulle have deltaget i reality, men jeg vidste på ingen måde som 19-årig, at jeg ville få det sådan her to år efter.«

Fortryder det ikke

Selvom Maja er godt træt af at blive genkendt efter sin reality-deltagelse, betyder det dog ikke, at hun fortryder sin deltagelse:

»Jeg fortryder det ikke, men jeg ville måske bare have ventet, indtil jeg var lidt ældre, så jeg kunne have tænkt det hele lidt mere igennem. Alt var jo bare sjov og ballade og fame, da jeg var 19 år,« forklarer hun og tilføjer så, at hun dog ikke kan afvise, at hun måske vil lave mere tv i fremtiden:

»Jeg ved ikke helt, om jeg for alvor har lagt reality på hylden. Lige nu skal jeg i hvert fald bare lige have lidt ro på og passe på mig selv . Og hvis jeg så bliver stærk nok mental igen og kan holde alt det der ud igen, kunne det sagtens være. Jeg elsker jo at lave tv,« forklarer hun.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.