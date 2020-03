Anna havde så meget stress, da hun var med i 'Paradise Hotel', at hendes krop reagerede på det.

Anna Seneca har været med fra ‘Paradise Hotel’s begyndelse.

Hun har senest været i krig mod Adrianna og hun har på et tidspunkt stået med det ene ben ude af hotellet, men fik lov til at blive, da Christoffer tjekkede frivilligt ud.

Netop derfor ser mange af deltagerne hende som en stærk spiller, og udadtil virker det da også til, at ‘Paradise Hotel’-baben ikke lader spillet påvirke hende psykisk, selvom både spillet og det at optage et reality-program er psykisk hårdt.

Men på sin Instagram-profil er Anna åben om de følelser, hun havde, mens det hele stod på.

»Jeg havde stress i Mexico, fordi der sker noget, man er ikke forberedt på, hele tiden. Man har ikke kontrol over noget, og hvis der er noget, jeg er, så er det kontrol freak. Så det var meget angstprovokerende,« fortæller ‘Paradise Hotel’-deltageren i en story.

Faktisk påvirkede uforudsigeligheden og alle begivenhederne hende så meget, at hendes krop også reagerede.

»Jeg følte, jeg havde kronisk stress dernede, og jeg fik heller ikke min menstruation, da jeg var i Mexico,« siger hun.

Det tyder på, at stressen forsvandt, da optagelserne sluttede.

Tegn fra depressionen

Anna har tilbage i 2015 kæmpet med en depression, som hun tidligere har fortalt om.

Derfor ved hun, hvornår noget er, som det ikke skal være, og måske er det netop derfor, at hun er god til at håndtere følelserne, når de er svære.

På samme måde som hun ikke kun er den glade pige med overskud, som er det billede, man får af hende ved at se ‘Paradise Hotel’, så render hun heller ikke rundt og er glad hver eneste dag hjemme i Danmark.

»For tiden mærker jeg meget til de følelser, jeg havde dengang. Dem har jeg frygtet rigtig meget, da jeg føler, det er et tabu, at følelserne vender tilbage, når man har vundet over depressionen én gang. Det vil jeg gerne dele med jer, når jeg er klar til det,« siger hun i en af sine seneste insta stories.

Dog er der også et nyt og fint kapitel, som lige er begyndt for Anna, da hun sammen med Oliver har overtaget deres fælles, nye lejlighed.

De flyttede ind i begyndelsen af marts og kunne endelig forlade Annas mors sommerhus beliggende ved Gørlev.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk