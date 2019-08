Et tyve år langt misbrug har nået sin afslutning for paradisoen.

Shila Schrøder blev kendt, da hun deltog i 9. sæson af ‘Paradise Hotel’, og torsdag morgen vendte hun tilbage til tv-skærmen, men denne gang var det i et langt mere alvorligt ærinde.

Hun er nemlig aktuel i den helt nye TV 2 dokumentar ‘Misbrug’, og i ‘Go’ Morgen Danmark’ torsdag var hun inde og fortælle om sit massive stofmisbrug, som varede i 20 år. Nu har hun dog taget kampen op, og der er stor forskel på den Shila, man kunne opleve på TV 2, og den Shila, der kæmper i dokumentaren.

– Stofferne var nødt til at være med mig, fordi jeg har haft en turbulent barndom med en far, der ikke har været der, og så har der været en rigtig far og en stedfar, og der har været en masse ting, jeg har haft lyst til at flygte fra, og det er det, jeg har brugt stofferne til – til ikke at være i den virkelige verden, som jeg kalder den. Jeg har bare haft brug for at være i en bobbel, og det kunne jeg med stofferne, fortæller Shila i programmet.

Når hun tog stoffer, så havde hun det godt, fordi hun var væk, og derfor er det også en helt ny følelse for hende at være stoffri, og hun ser verden med andre øjne.

– Det er rigtig angstprovokerende, nu skal jeg lære mig selv at kende. Jeg skal lære følelser at kende, jeg skal lære at begå mig socialt uden mine stoffer, og det er rigtig svært at skal begå sig socialt og være blandt andre mennesker, når jeg ikke har mit filter længere. Jeg bliver rigtig nervøs, og jeg får lyst til at trække mig.

‘Paradise Hotel’ blev indgangen til hårde stoffer

Ifølge tv2.dk lykkedes det Shila at holde sig fra hårde stoffer, indtil hun var i slutningen af 20’erne, men hendes deltagelse i ‘Paradise Hotel’ ændrede også på hendes misbrug. På hotellet blev hun blandt andet kendt for at lave seksuelle udskejelser såsom “Eiffeltårnet” med Stolle og Steven.

Hver aften var der fri bar, og Shila holdt sig ikke tilbage. Da hun kom hjem fra hotellet, var hun pludselig realitystjerne, og hun blev tilbudt en række jobs som gæstebartender og inviteret til en masse kendisfester. Hun forstod dog ikke, hvordan man kunne holde til det vilde liv, men så fik hun øjnene op for kokainen.

Kokainen blev hendes redning først, men til slut var den hendes største fjende, og den forhindrede hende også i at passe sine jobs, så til sidst stoppede tilbuddene med at komme, og Shilas liv som stjerne ebbede ud. Tilbage stod hun med et misbrug.

Fik et ultimatum af familien

Med sig ved sin side i ‘Go Morgen Danmark’ har Shila sin mor, som indrømmer, at hun til sidst planlagde Shilas begravelse, fordi hun var så langt ude på stoffer, at hun ikke engang kunne kende sin mors stemme, når hun ringede. Men familiens bekymring gjorde ikke indtryk på Shila, da hun var påvirket, indrømmer hun, og netop derfor er hun med i dokumentaren.

– Jeg har haft brug for at se den anden side af, hvad jeg har gjort, og hvad jeg har ødelagt, det har man ikke mulighed for ellers, så det er en rigtig god mulighed, jeg har fået for ligesom at vågne op, og det er også en af grundene til, jeg sidde her i dag, fastslår Shila

Det endte dog med, at familien blev hendes redning, da de stillede hende et ultimatum og samtidig sørgede for kontakt til en behandler. Herefter tog Shila kampen op mod det kokainmisbrug, som igennem næsten 20 år varen fast del af hendes hverdag.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk