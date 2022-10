Lyt til artiklen

Det nye 'Paradise' er i den grad anderledes, end da det hed 'Paradise Hotel' og gjaldt om at stikke hinanden i ryggen og udnytte sociale relationer for at vinde prisen på de 500.000 kroner.

Men selvom præmissen er ændret, og deltagerne er noget mere inkluderende og repræsentative, er en ting dog, som den altid har været.

Realitydeltagernes gøren og laden kan stadig få de sociale medier til at gløde – og i år er ingen undtagelse.

Allerede før premieren på programmet, der starter 8. november, har en af de nye realitydeltageres præsentationsvideo fået fans af 'Paradise' til at se rødt.

23-årige Freya fra Vesterbro kan nemlig fortælle, at hun ikke gider samle op efter sin hund, Kirsten, når de er ude at gå tur.

»En lille hemmelighed om Kirsten og mig, det er, at vi samler ikke lorten op. Og hvis nogen kommer og siger: 'Du skal samle lorten op!', så siger jeg bare, at det er anden omgang, og at jeg kun har én pose med. Så plejer de at lade mig være i fred,« lyder det med et grin.

Freya har ikke helt folk på sin side på sociale medier. Foto: Janus Nielsen/Nent Group/Viaplay Vis mere Freya har ikke helt folk på sin side på sociale medier. Foto: Janus Nielsen/Nent Group/Viaplay

Den udmelding har fået en del kommentarer.

'Så burde du jo bare ikke have hund! Ryd op efter DIT dyr,' skriver en.

'Du burde da virkelig ikke have en hund, hvis du ikke kan finde ud af at rydde op efter den, føj,' skriver en anden.

'Håber, du vokser op og bliver et voksent menneske en dag, eller skaffer dig af med Kirsten. Saml nu bare den lort op,' lyder det fra en tredje.

Synes du, man skal samle op efter sit dyr?

Samler du selv op efter dit dyr?

B.T. har kontaktet Freya for en kommentar til kritikken, men hun har ikke ønsket at medvirke i et interview.

Nent Group, der står bag 'Paradise', fortæller til B.T., at man er meget opmærksom på de kommentarer, der skrives på opslag om deltagerne, og gør deres bedste for at fjerne dem, der er direkte chikanerende over for deltageren.