'Paradise Hotel'-deltager fra sæson 10 Nathali Albek er blevet mor og fødte i frygt for, at kæresten ikke nåede frem.

Da Realityportalen talte med Nathali Albek tre uger inden termin, var hun begyndt at frygte for sin kommende fødsel.

»Jeg er jo typen, der besvimer, bare det jeg skal hente en lægeerklæring, så hvis nogen nærmer sig Rigshospitalet, den dag jeg skal føde, er det ikke en, der er ved at dø, så er det bare mig, der er i gang med at føde, men hvor bliver det dejligt at få ham ud. Jeg glæder mig til at se ham, til at give ham en masse kærlighed og til at starte et helt nyt kapitel i mit liv,« fortalte den tidligere ‘Paradise’-deltager fra sæson 10 dengang til Realityportalen.

I dag har Nathali haft sin søn Noah i armene lidt mere end to uger, men hun mindes stadig dagen i detaljer, hvor fødslen startede.

»Det startede med, at jeg vågnede 6:45. Gik lige ud for at tisse af, og lagde mig ind igen. Jeg fik lidt ondt i maven 6:55 og igen kl. 7, og det fortsatte så med 5 minutters interval. Da kl. blev 7:15, ringede jeg til min mor for at spørge, om det var det, der hed plukveer?! Jeg har jo aldrig født før, så jeg havde ingen idé om, hvad jeg skulle mærke efter. Det gjorde lidt ondt, men det var ikke noget, jeg ikke kunne holde ud,« fortæller Nathali til Realityportalen.

Imens var Nathalis kæreste på arbejde, og hun ville ikke ringe og sætte panik i ham, hvis det nu var falsk alarm.

»Inden for 10 minutter kom min mor, og hurtigt var der kun to minutter imellem, og det gjorde ondt. Vi fik hurtigt travlt, jeg tænkte 1000 ting og kunne slet ikke forstå, hvor hurtigt mine smerter begyndte at komme.«

Fødte efter 45 minutter

Nathali og hendes mor kørte på Rigshospitalet, hvor Nathali skulle føde. Imens kontaktede de Nathalis kæreste, som straks kørte fra arbejde.

»Da vi holder ude foran Rigshospitalet, kan jeg nærmest ikke gå, og min mor bærer mig nærmest hele vejen op. Vi kommer frem, jeg bliver kørt direkte på fødestuen, hvor den fantastiske jordemoder jeg havde, siger “Nathali, du er 10 cm åben, så du skal til at presse”.«

Nathali går i en mindre choktilstand og er nervøs for, om kæresten når frem til tiden.

»Hele min krop rystede ubehageligt meget, jeg kunne slet ikke styre den. Jeg fik af vide, at det var fordi, det hele gik så stærkt. Jeg gik igang med at presse, og ohhh yes det gør nas, kan jeg roligt skrive under på. Imellem jeg skulle presse, spurgte jeg hele tiden min mor, hvor langt min kæreste var.«

Nathali havde ikke forventet, at det ville gå så stærkt, og hun begyndte at få det dårligt med, hvis kæresten ikke nåede frem, fordi hun ikke havde ringet til ham tidligere.

»Jeg tror, jeg havde været igang i 20 minutter, da han kommer løbende ude på gangen. Det var en lettelse og så dejligt. 45 minutter efter lå jeg med lille Noah i mine armene,« fortæller Nathali, hvis fødselsoplevelse har været god og positiv.

»Selvfølgelig gør det ondt, alt andet ville være løgn, men jeg kørte det værre op i mit eget hoved, end hvad det var. Det gik selvfølgelig også stærkt for mig, og jeg lå jo så ikke i flere timer, som de fleste måske gør.«

Den første tid som mor

Nathali fødte Noah den 22. februar to dage over termin og har nu været mor i 16 dage.

»Det er selvfølgelig nogle helt nye rutiner, man skal ind i og en helt ny rolle, man skal lære. Men allerede efter 2-3 dage lærte jeg Noah at kende, og jeg har lært hans rutiner. Det gør, at jeg kan slappe mere af, da jeg ved, hvad han vil.«

Nathali havde ligesom med fødslen frygtet morrollen som hårdere, end hun indtil videre har oplevet.

»Jeg troede lidt, jeg ville ligne en vaskebjørn, der ikke havde fået noget søvn efter fem dage, men han er simpelthen så nem og sover stort set hele dagen og er kun lige vågen én gang om natten, hvor han får lidt mad og sover igen. Så min første tid som mor har faktisk været super nem og dejlig,« fortæller den 30-årige mor, hvis kærlighed er ubeskrivelig høj til sin nyfødte søn.

»Det, der har været hårdest, er faktisk, at jeg selv ikke har været helt på toppen efter fødslen. Jeg har ingen appetit haft, så jeg er lidt afkræftet og mangler energi, men det går. Noah er heldigvis så nem, så vi tager det bare stille og roligt.«

Derfor hedder han Noah

Nathali havde allerede inden fødslen besluttet, at hendes søn skulle hedde Noah.

»Jeg har faktisk altid elsket det navn. Jeg tror, jeg har haft det i mit hoved i 3-4 år og tænkt, “hvis jeg nogensinde fik en dreng, skulle han hedde Noah”.«

Kæresten var dog ikke helt solgt på idéen med navnet i starten.

»Efter han havde gået og tygget lidt på det, kom han en dag med ‘Noahs ark’ som legetøj. Min kæreste ved, jeg elsker dyr, og for ham skal et navn give mening. Det gjorde Noah, fordi det jo var ham, der byggede et skib til alle dyrene,« fortæller Nathali og fortsætter.

»Alle, der passer på dyr, er jo bare en helt i mine øjne. Og så gav navnet mening for min kæreste. Jeg har altid bare elsket navnet Noah, så det betød enormt meget, han kunne komme til at hedde det.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk