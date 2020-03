Det er ikke nemt at være dansker i udlandet de her dage, og er man en offentlig person som 'Paradise'-baben Elina, så er det ekstra svært.

Sidste års Miss Paradise, Elina, er lige nu på ferie på Lombok, der er en indonesisk ø, og selvom hun rejste, inden Danmark og resten af EU blev lukket ned, så er det ikke venlige beskeder, hun modtager disse dage fra sine følgere.

'Folk skriver, at jeg er super egoistisk, og om jeg ikke har nogen hjerne, og om jeg slet ikke følger med i, hvad der sker i verden og kun er interesseret i mig selv. En anden skrev, det var hensynsløst, at jeg bare sidder og hygger mig i varmen, mens de er i karantæne i Danmark,' skriver Elina til Realityportalen.

I et langt Instagram-opslag gør Elina sine følgere opmærksom på, at de skal tale pænt, da de ikke kender hendes situation.

'Jeg vil blive herre glad, hvis i tænker jer om en ekstra gang, inden i sender personlige hadebeskeder til mig på grund af, jeg ikke er hjemme i DK. Jeg har haft virkelig svært ved at nyde de sidste par dage, fordi bekymringerne, for hvad der sker i hele verden lige nu, bliver større og større for hver dag. ⁣Jeg forstår 100%, vi er midt i en global krise, men derfor vil jeg gerne poste hyggelige ting fra min tur trods alt, inden vi skal hjem her snart, så ALTING ikke bliver corona relateret,' skriver Elina på sit opslag.

Til Realityportalen fortæller Elina, at det irriterer hende endnu mere, fordi folk ikke kender til hendes situation.

»Hvis folk vidste, hvor meget corona har fyldt på den her ferie, og hvor meget besvær jeg har haft med at få en flybillet hjem, ville de nok ikke sige de ting. Det er bare ærgerligt, folk er så hurtige til at dømme og være efter hinanden.«

Flyver hjem i dag

Elina har en flybillet i dag og forventer at lande i Københavns lufthavn den 25. marts, men hun frygter en aflysning.

»Mine venner hernede havde et fly seks timer efter mig, som lige er blevet aflyst,« fortæller Elina, der gerne vil have, at folk forstår, hvor meget hun har gjort for at få den billet.

'Jeg har blandt andet siddet i kø på telefonen i mere end 8 timer, fået vores forældre til at ringe til vores flyselskab, så vores egen regning ikke blev enormt dyr. ⁣Vi har virkelig gjort, hvad vi kan. Ligesom i derhjemme har gjort, det i kan,' skriver Elina, der prøver at få det bedste ud af den resterende ferie, inden hun skal hjem i karantæne i Danmark.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk