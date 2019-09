Nu fortæller den tidligere 'Paradise'-deltager, hvordan det er gået ham efter skilsmissen tidligere i år.

Indtil i starten af året så alt ud til at køre på skinner for Ronnie Borregaard, der deltog i ‘Paradise Hotel’ sæson fem i 2009, i ‘Paradise tur retur’ og senere i ‘Paradise Hotel reunion’ i 2012.

I 2013 fandt han sammen med kæresten Line Emilie Rømer, og i september 2014 blev de forældre for første gang til datteren Alberte. I juni 2016 blev tre til fire, da sønnen Villads kom til verden. Line og Ronnie blev gift den 12. august 2016 og fik fællesnavnet Rømer Borregaard, og sidste sommers blev parret kirkeligt velsignet og holdt bryllupsfest for venner og familie.

I februar 2018 tog parret desuden beslutningen om at købte en grund i Nordjylland, hvor drømmehuset skulle bygges og være klart i løbet af 2019. I efteråret flyttede familien derfor fra København til Jylland og ind i et midlertidigt hus, så de kunne starte deres nye liv op.

Desværre viste det sig i januar, at alt desværre langtfra var godt. Line og Ronnie havde nemlig taget beslutningen om at lade sig skille.

Nu er otte måneder gået, og Ronnie fortæller nu, hvordan det går ham i dag:

»Jeg har det rigtig godt. En skilsmisse er uden tvivl en svær størrelse, men jeg er kommet styrket ud på den anden side. Line valgte i marts at flytte tilbage til København med børnene, hvorfor det eneste naturlige valg for mig var at tage samme beslutning, så jeg kunne sikres mest muligt samvær med børnene. Jeg har en stor omgangskreds i København, så det har været et meget naturligt skifte for mig på ny at bytte Jylland ud med København. Selvfølgelig er det svært at flytte væk fra familien i det jyske, men mine børn har første prioritet, hvorfor valget, om flytningen til København, har været det mest naturlige i hele verden,« lyder det fra Ronnie.

»Jeg har netop åbnet SPARs nye flagskibsbutik på Teglholmen i København. Her er jeg købmand, og det er en drøm at få lov at åbne et madmekka i SPAR-regi, der viser, hvad SPAR kan i dansk detail med lokaltilpasning af sortiment til kundegrundlaget i området,« forklarer han og tilføjer:

»Line og jeg har fundet en fornuftig ordning på nuværende tidspunkt, selvom jeg selvfølgelig altid gerne vil have mulighed for at have dem mere. I øjeblikket har vi en fem/ni løsning. Samarbejdet fungerer, og vigtigst af alt er hverken Line eller jeg i tvivl om, at børnene trives hos os begge. Vi samarbejder som to forældre, der vil vores børn bedste og samtidig sikre, at de trives og får de bedste vilkår for deres udvikling. Men som alle andre skilsmisseforældre er det selvfølgelig ikke en dans på roser, dog holder vi, trods vores kampe, fast i, at børnene ikke skal indblandes i vores uoverensstemmelser.«

Ny flamme

Line har for nyligt afsløret på sin Instagram, at hun har fået en ny kæreste; Benjamin. Det har Ronnie det dog helt fint med:

»Det er da helt fantastisk, at Line er kommet videre og har fundet en god fyr, der vil vores børn det bedste. Det tror jeg, at alle ville ønske kunne være et drømmescenarie efter en skilsmisse,« forklarer han og tilføjer, at han også selv har fundet en ny flamme:

»Jeg har ikke fået en kæreste endnu, men det skal så absolut ikke være en hemmelighed, at jeg ser en helt igennem fantastisk og dejlig pige i Aalborg, som jeg er utrolig glad for.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk