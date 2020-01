Som 'Paradise Hotel' skrider fremad, afslører deltagerne mere og mere fra deres privatliv.

Der er allerede gang i den på de luksuriøse hotelrammer i Mexico, og i gårsdagens afsnit blev spillet for alvor sat i gang. Den første parceremoni skulle overståes, og her smed nyankomne Julie Tyrone ud til fordel for Daniel.

Philip har haft besøg af Julie i et afsnit ‘Juicy News’, og her fortæller den smukke brunette fra Korsør, at hun ikke kun er til fyre.

– Jeg synes, at kvindekønnet er smukt, fortæller en smilende Julie og fortsætter:

– Faktisk er kvinder meget mere attraktive end mænd, synes jeg. I hvert fald at se på.



Seksuel debut på Tinder

Det er kun et par år siden, Julie fandt ud af, at hun faktisk er biseksuel, fortæller hun Philip.

– Jeg har altid syntes, at kvinder er attraktive. Så jeg gik på Tinder for et par år siden, og det tog mig faktisk virkelig lang tid at lande en aftale.

– Nu har jeg været sammen med en god håndfuld, og jeg tænder meget på kvinder. Så jeg vil ikke udelukke, at følelserne kunne være der på et tidspunkt, forklarer Julie.

Om der sker noget mellem Julie og en af de andre ‘Paradise’-babes må tiden vise. I klippet fra ‘Juicy News’ nedenfor fortæller hun, hvem af de andre kvindelige deltagere, hun fandt mest tiltalende, da hun tjekkede ind. Afsnittet sendes på Viaplay og Viafree kl. 17.00.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk