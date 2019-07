Det var svært for Louise at tage til Mexico, derfor lavede hun en aftale med produktionen.

Sidste år debuterede ‘Paradise’-deltageren Louise Elfrida Meyer på tv-skærmen, da hun deltog i TV 2-programmet ‘Alt for ung’. Her kunne man følge Louise, Thea og Markus, som er tre unge mennesker, der alle har en forælder, der er ramt af demens. Louise fortalte om, at hendes far for to år siden fik konstateret alzheimers, og siden har hun set hans hukommelse blive gradvist svækket.

Heldigvis har Louises far det okay, og sygdommen udvikler sig langsomt, så de nyder den tid, de har sammen og laver så mange ting sammen i familien, som de overhovedet kan – de skal blandt andet på sommerferie hele familien sammen til august. På grund af sin far sygdom var det dog svært for Louise at rejse til Mexico og deltage i ‘Paradise Hotel’.

»Jeg prøver at nyde ungdommen ved siden af ansvaret, så godt som man nu kan. Det var ‘Paradise Hotel’ også med til, men at være væk fra min far i så lang tid uden nogen form for kontakt det var svært. Heldigvis havde jeg en aftale med producerne for ‘Paradise Hotel’, at hvis der skete noget, så skulle de nok fortælle mig det, hvorved min mor havde nummeret til deres nødtelefon. Heldigvis skete der intet alvorligt, men jeg kunne godt mærke hen ad vejen inde på hotellet, at jeg havde behov for at komme hjem,« fortæller Louise og fortsætter:

»Så snart jeg landede i Kastrup, så tog jeg direkte hjem til Esbjerg, selvom jeg har venner samt veninde i både København og Odense, som spurgte, om jeg ikke enten blev i København eller steg af toget i Odense. Men jeg kunne mærke på mig selv, at førsteprioritet var at komme hjem, da den uvished om, hvordan tingene gik, havde jeg meget på tankerne i Mexico, da jeg jo ikke havde kontakt hjem til.«

Træt af at folk sagde…

Da Louise og hendes familie deltog i dokumentaren på TV 2 kunne kan følge Louise blive gentestet for at se, om sygdommen var arvelig. Prøverne var heldigvis negative, og både Louise og hendes far kunne ånde lettet op. Men det var ikke kun for at få lavet gentesten, at de valgte at stå frem i programmet.

»Vi valgte at være med i dokumentaren, da der var følelsen af, at folk ikke vidste særlig meget om sygdommen, og det var er tabu. Jeg var selv utrolig træt af, at folk omkring mig sagde “jeg håber snart, han får det bedre igen”, for demens er jo en sygdom, som kun går ned ad bakke. Derudover har jeg også hørt historier om demente, som er faret vild og måske går rundt ude i nattøj, hvor folk trækker sig væk fra personen eller griner. Det synes jeg er SÅ forkert, da det er et menneske, som har ihærdigt brug for hjælp,« påpeger Louise og fortsætter:

»Jeg ønsker, at folk skal være mere opmærksomme på sygdommen, da den jo netop er så udbredt. Mange gange når man er ung, så ændrer det jo mange ting samtidig, da det er min far. Jeg har jo ikke startet egen familie op endnu, og fremtiden er lidt mere usikker, da det da ændrer nogle ting ved ens ungdom. Heldigvis som sagt går hans sygdom langsomt fremad.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk