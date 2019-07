Forleden var 20-årige Cecilie Digemose udsat for en hændelse, der trak grimme minder frem fra fortiden.

Cecilies Facebook-profil blev for nyligt forsøgt hacket af en kvinde, der samtidig prøvede at franarre Cecilie sine personlige oplysninger.

Kvinden sagde, at hun ville hjælpe Cecilie, selvom det i virkeligheden var kvinden selv, der forsøgte at trænge ind på Cecilies profil. Kvinden ville have Cecilie til at videresende de officielle beskeder, hun modtog fra Facebook om, at hendes profil var forsøgt åbnet, fordi der heri findes en kode, man skal bruge til at komme ind på profilen.

Den faldt Cecilie heldigvis ikke for.

»Jeg er så i chok over, at et voksen menneske kan finde på det – og virkelig prøve så ihærdigt på at få fat i mine oplysninger. Det er så skræmmende. Jeg aner ikke, hvem hun er, og jeg aner ikke hvorfor, hun ville have fat i mine oplysninger, men hun havde nok dårlige hensigter, nu hvor jeg er et offentligt menneske,« forklarer Cecilie

“Hele min identitet blev taget fra mig”

Den hændelse fik Cecilie til at tænke tilbage på en ubehagelig oplevelse i hendes yngre dage.

Her lykkedes det nemlig rent faktisk en person med onde hensigter at overtage Cecilies Facebook-profil.

»Jeg var udsat for, at hele min identitet blev taget fra mig. Jeg blev hacket af én, som jeg stadig ikke ved, hvem er. Denne person stjal min identitet og udgav sig for at være mig,« fortæller Cecilie og fortsætter:

»Der blev skrevet og lagt nogle ting ud, som var upassende. Billeder blev brugt og sendt videre. Ting, som der var sket i mit liv, som jeg ikke ville dele, blev sagt og vist til alle. Hemmeligheder, som ingen måtte vide, vidste mange nu. Folk begyndte at snakke meget i krogene,« forklarer hun om den ubehagelige oplevelse.

Heldigvis fik Cecilie hjælp af familie og venner til at anmelde misbruget af hendes profil, og efter fem lange dage fik hun sin Facebook-profil tilbage og måtte forklare overfor alle, hvad det var, der var sket hende.

»Jeg fandt aldrig ud af, hvem det var. Det var en oplevelse, jeg ikke vil igennem igen. For den oplevelse tog hårdt på mig, det var en rigtig hård tid,« lyder det fra Cecilie, der derfor ønsker at advare andre om de mange farer, der lurer på nettet.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.