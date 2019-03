Nu løfter en velkendt paradiso sløret for, at hun bliver mor til sommer.

I 2016-udgaven af ‘Paradise Hotel’ var Anna Katrine Hvenegaard blandt de håbefulde deltagere. Det blev dog ikke til hverken en sejr eller finaleplads, men hun fik en oplevelse for livet.

Kort efter deltagelsen kunne ‘Paradise’-baben dog fortælle, at hun havde haft held i kærlighed, da hun havde fundet sig en sød kæreste, Mikkel.

Parret, der nu har været sammen i knap tre år, kan nu glæde sig over en stor nyhed. Inden længe bliver to nemlig til tre:

'Jeg har været stille. Meget stille på det sidste. Til dels på grund af min voldsomme kvalme, men også fordi mit liv de sidste måneder har drejet sig om denne her lille hemmelighed. Jeg glæder mig til at skulle være mor til en lille dreng,' afslører Anna Katrine på sin Instagram.

»Det er en rigtig dejlig nyhed. Jeg er sat til den 18. august, men den egentlige dato er jo ham den lille derinde, der bestemmer. Vi har vidst det ret tidligt i forløbet – så tidligt at man på en scanning slet ikke kunne se, at jeg var gravid. Jeg har haft det rigtig skidt med den famøse morgenkvalme, som har været en 24-timers kvalme indtil for nyligt. Det har derfor været svært at møde oplagt og frisk på arbejde, så jeg kunne færdiggøre min praktik – dog er det lykkedes, og jeg er nu færdiguddannet,« uddyber Anna Katrine glad overfor Realityportalen.dk.

»Det er spændende at skulle være forældre, man har nogen tanker og forventninger til sig selv, hinanden og det hele. Lige nu er tanken dog også lidt nervepirrende – det her lille menneske er afhængigt af Mikkel og jeg, vi skal sørge for, at han lærer alle livets ting. Det er LIDT skræmmende, men så dejligt,« fortsætter hun.

Se det fine scanningsbillede herunder: