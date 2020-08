Det er med blandede følelser, at tidligere 'Ex on the Beach'-par denne uge kan se deres nye programserie, 'Fra fame til familie'. Parret er nemlig gået hver til sit.

Caroline Godrim og Mathias Severinsen blev kærester i 2018, da de begge medvirkede i Danmarks første sæson af 'Ex on the Beach'.

Efter programmet flyttede de sammen i et 130 kvadratmeter stort hus på en gård i Herning, hvor de fik deres søn, Oliver.

Tilværelsen syntes rosenrød for parret, som takkede ja til at medvirke i endnu et realityprogram.

I denne uge sendes første afsnit af 'Fra fame til familie', men det er med blandede følelser, at Caroline og Mathias skal se programmet. Parret har nemlig slået op.

»Det bliver lidt specielt at se – alt det, der lige er sket, taget i betragtning,« fortæller Mathias til Realityportalen og refererer til bruddet mellem parret, som stadigvæk er nyt og kræver tilvænning.

Selv om begge parter var enige om at gå hver til sit, bliver det en anderledes oplevelse at se programmet, end de havde forudset.

»I programmet er vi jo kærester og ret tætte, så det er bare lidt noget andet at se det, og jeg tror da også, at det vækker en masse minder tilbage for mig og ham. Men jeg tror, at vi begge to er rimelig afklarede med, at det er slut, og at det fungerer bedst sådan.«

»Så selv om det nok var en god tid, vi havde sammen, så er det også en fin tid, vi ikke har sammen,« lyder det fra Caroline.

Kan ikke genkende sønnen

Én ting er Caroline og Mathias enige om: De glæder sig til at gense sønnens udvikling i de tidlige faser af livet.

Oliver blev nemlig født fem uger for tidligt og mødte komplikationer fra begyndelsen. I dag, otte måneder efter, er han dog en sund og frisk fyr, som de får svært ved at genkende i de første afsnit af programserien.

»Jeg glæder mig til at se alt det med Oliver. Når jeg ser tilbage på billeder, lige da han var blevet født, så kan jeg slet ikke kende ham som den store mand, han er blevet i dag. Så det bliver bare sjovt at se det igen på video på den måde,« siger Mathias, og Caroline er enig.

»Jeg tror, det bliver ret rørende at gense. Der har jo været så meget med Oliver, fordi han er født for tidligt, og hans udvikling er jo bare helt sindssyg. Så der er bare sket så meget på så kort tid. Man var jo ret nervøs, fordi han blev født så længe før tid, men han har jo bare klaret det så fint, så det er jo dejligt,« lyder det fra Caroline, som flytter tilbage til Rønde, mens Mathias skal bo i Aarhus.

Caroline har Oliver seks dage om ugen, mens Mathias i begyndelsen får ham til overnatning en enkelt gang om ugen. På sigt arbejder forældrene hen imod en deleordning.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk