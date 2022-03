»Nu siger jeg noget, der er meget privat.«

Sådan lyder det fra Paprika Steen i DRs nye program, 'Dansk films bedste', hvor både skuespillere og instruktører deler anekdoter og kommenterer nogle af højdepunkterne i de store film i dansk filmhistorie.

I første udsendelse er det blandt andre Thomas Vinterbergs drama fra 1998, 'Festen', hvor Paprika Steen spillede rollen som Helene, der gennemgås.

Her var særligt en scene, som satte sig i den 57-årige skuespillerinde.

Den afdøde skuespiller Avis "Avi Sagild" Westgate Caroline Steen. Mor til skuespillere Paprika og Nikolaj Steen samt musiker Kim Sagild. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Den afdøde skuespiller Avis "Avi Sagild" Westgate Caroline Steen. Mor til skuespillere Paprika og Nikolaj Steen samt musiker Kim Sagild. Foto: BENT MIDSTRUP

Nogle år forinden havde Paprika Steen mistet sin mor, hvis liv endte alt for tidligt, som 62-årig. Faktisk var det hende, der fandt moderen livløs i sin stol.

»I den her scene skulle jeg åbne døren ind til et badeværelse, hvor søsteren havde taget sit eget liv. Og så åbner jeg døren, og så bryder jeg helt sammen,« fortæller skuespillerinden i programmet og fortsætter:

»Fordi det er den samme muskel, der går i gang.«

Og det var instruktøren, Thomas Vinterberg, efter sigende udmærket klar over. Ifølge Paprika Steen sagde han nemlig efterfølgende »det vidste jeg godt ville ske«.

Paprika Steens mor var den dansk-amerikanske skuespillerinde Avi Sagild, der blandt andet har kunnet ses i roller i 'Matador' og 'Charlot og Charlotte'.

Avi Sagild tog ikke sit eget liv, men døde som følge af et pillemisbrug og sorgen over ikke at få roller og få lov at leve sig selv ud som skuespiller som følge heraf. Det har Paprika Steen tidligere fortalt til Alt For Damerne.