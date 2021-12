Kender du Panda-Søren?

Ellers kommer du højst sandsynligt til det i løbet af december, for den 63-årige matematik-, kemi- og fysiklærer fra Ribe Katedralskole kan nemlig prale af at have fået en karakter opkaldt efter sig i årets nye julekalender på TV 2, 'Kometernes jul'.

»Jeg må erkende, at jeg synes, det er lidt sjovt,« lyder det fra Panda-Søren, hvis borgerlige navn er Søren Hansen.

»Allerede da TV 2 sidste år viste en trailer for næste års julekalender, gik der måske et par timer, så fik jeg pludselig beskeder på Messenger fra tidligere elever, der spurgte, om jeg skulle være med i TV 2s julekalender,« fortæller han videre om den første gang, det gik op for ham, at hans navn var på vej til at blive landskendt.

Virkelighedens Panda-Søren, Søren Hansen, underviser i matematik, kemi og fysik på Ribe Katedralskole. Foto: Privatfoto Vis mere Virkelighedens Panda-Søren, Søren Hansen, underviser i matematik, kemi og fysik på Ribe Katedralskole. Foto: Privatfoto

Grunden til, at der i 'Kometernes jul' er en fysiklærer, der hedder Panda-Søren, skyldes, at Søren Hansen har undervist julekalenderens manuskriptforfatter, Jenny Lund Madsen, i naturfag, da hun omkring årtusindeskiftet gik på Ribe Katedralskole.

Jenny Lund Madsen var glad for Søren Hansens undervisning, og derfor syntes hun, det ville være en fin måde at hylde ham på ved at opfinde en karakter til sin julekalender, der minder om ham, har hun tidligere fortalt til Uge-Avisen Ribe.

Søren Hansen har endnu ikke haft lejlighed til at møde Martin Greis-Rosenthal, der i 'Kometernes jul' spiller Panda-Søren, men han synes, de har ramt hans person ret godt i castingen.

»Jeg kan godt se, der er visse lighedspunkter. Det er jo omkring 20 år siden, at jeg underviste Jenny, men med den måde, han har sit skæg og går med sin kaffekop på, er der visse lighedspunkter,« lyder det fra Søren Hansen, der fortæller, at han fik Panda-tilnavnet tilbage i 1980erne, da han underviste på Haderslev Katedralskole, hvor han fik sin første panda-striktrøje af sin hustru, Hanne.

Skuespiller Martin Greis-Rosenthal som Panda-Søren i TV2's julekalender 'Kometernes jul'. Foto: TV2 Vis mere Skuespiller Martin Greis-Rosenthal som Panda-Søren i TV2's julekalender 'Kometernes jul'. Foto: TV2

»Da jeg lærte Hanne at kende, var hun medlem af Verdensnaturfonden, som jo har pandaen som logo. Vi strikkede den første trøje sammen, og siden er den blevet fornyet nogle gange. Jeg har min pandatrøje på, hver gang det er koldt nok,« fortæller Søren Hansen.

Martin Greis-Rosenthal, der altså har fået æren at spille Panda-Søren i TV2's julekalender, synes, det er sjovt at vide, at den rigtige Panda-Søren findes i virkeligheden.

Derudover synes han at kunne genkende sin egen far i rollen, der også er lærer, fortæller han.

»Jeg er lykkelig begavet med, at begge mine forældre er lærere, og jeg så forleden et billede af min far, da han blev færdiguddannet, hvor han på samme måde var iført en striktrøje. Så det er sjovt på en måde også at få lov til at spille min egen far,« lyder det fra skuespilleren.

Ribe Katedralskole har allerede planlagt at udnytte det aktuelle julekalender-fokus.

Først får de Jenny Lund Madsen på besøg til at fortælle om julekalenderen, og senere kigger astrofysiker Anja C. Andersen forbi.

Hun har været med til at hjælpe TV 2 med årets julekalender-univers, ligesom hun har givet inspiration til flere af replikkerne hos karakteren Bolette-Henriettes, der spilles af Søs Egelind.

