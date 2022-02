Mens Ukraine bliver invaderet af russerne og plaget af angreb, befinder verdensstjernen Sean Penn sig midt i de voldsomme begivenheder.

Skuespilleren og instruktøren skulle efter sigende være i gang med at lave en dokumentar, som skal fortælle verden om, hvad der i virkeligheden sker i Ukraine. Det bekræfter myndighederne i Ukraine ifølge underholdningsmediet TMZ og Ritzau.

For 61-årige Sean Penn har dokumentaren været adgangsbilletten til det nu krigsplagede land.

Torsdag dukkede Penn op til et pressemøde i Ukraines hovedstad Kiev for høre briefingen om krisesituationen i det østeuropæiske land og samtidigt fange ordene fra Ukraines myndigheder på bånd.

Sean Penn er i Ukraine, mens landet er blevet invaderet af russerne.

Noget som myndighederne i landet bifalder. Sean Penn bliver nemlig beskrevet som »modig og ærlig« af præsidentkontoret.

Præsident Volodymyr Zelenskyj har angiveligt udtalt:

»Jo flere af sådanne mennesker, der er i vores land, ægte venner af Ukraine, som støtter op om kampen for frihed, jo før vil det være muligt at stoppe Ruslands illoyale angreb.«

Det er ikke første gang, Sean Penn er i Ukraine. Han var der nemlig også tilbage i november sidste år, hvor han besøgte det ukrainske militær, som et led i dokumentarens tilblivelse.