'Vild med dans'-feltet kunne i år have bestået af flere kendte danskere, som TV 2 blot har glemt at spørge.

Da man i sidste uge afslørede de ti deltagere, der til efteråret skal dyste om at vinde det populære danseprogram, svarede kun seks procent i en afstemning på BT.dk, at feltet var 'rigtig godt', mens 59 procent mente, der manglede store stjerner.

Deltagerne er i år navne som musicalskuespiller Andrea Lykke Oehlenschlæger, komiker Natasha Brock og influencer Cecilie Schmeichel.

Da B.T. forhører sig rundt i det danske kendislandskab, viser det sig, at TV 2 også kunne have spurgt en lang række kendte danskere, der gerne vil være med i programmet. Det drejer sig blandt andet om den folkekære skuespiller Dick 'Krumme-far' Kaysø, der i en mail skriver, at han 'meget gerne vil være med', men altså ikke har fået noget tilbud.

Dick Kaysø. Foto: Martin Sylvest Andersen

Her er årets ti par i 'Vild med dans': Musicalskuespiller Andrea Lykke Oehlenschlæger og Eugen Miu Skuespiller Caspar Phillipson og Malene Østergaard Influencer Cecilie Schmeichel og Damian Czarnecki Para-atlet Daniel Wagner og Asta Björk Tv-vært Heidi Frederikke Sigdal og Michael Olesen Skuespiller Jakob Åkerlund og Camilla Dalsgaard Komiker Joel Hyrland og Jenna Bagge Diamanthandler Katerina Pitzner og Morten Kjeldgaard Komiker Natasha Brock og Thomas Evers Poulsen Radiovært og dj Nicholas Kawamura og Karina Frimodt

Ankerstjerne, der i 2019 og 2020 var en af TV 2's 'X Factor'-dommere, kunne også godt tænke sig at danse med i 'Vild med dans'. Især nu, hvor man har hyret komiker Martin Johannes Larsen som vært, fortæller han:

»Han er klasse. Udover det burde de spørge min kæreste, Lise (skuespiller Lise Koefoed, red.), der skulle have spillet med i 'Vild med dans'-musicalen, inden corona lukkede den ned. Hun fortjener det – og så siger jeg også ja,« lyder det fra Ankerstjerne.

Reality-stjerne Jannie Ree fortæller til B.T., at hun heller aldrig er blevet spurgt, selvom hun står til rådighed.

»Måske er det, fordi jeg har været en TV3-pige. Men jeg vil rigtig gerne,« lyder det fra Jannie Ree, der også kunne have fået selskab af en anden reality-darling i form af Gustav Salinas.

Gustav Salinas. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg er blevet spurgt om mange ting igennem tiden, men aldrig 'Vild med dans'. Jeg vil da ikke udelukke at være med, hvis de spurgte, og jeg tror da også, jeg ville kunne give programmet et frisk boost, da jeg elsker at lave fis og ballade,« lyder det fra Gustav Salinas.

DR-vært Johannes Langkilde siger til B.T., at han også godt kunne tænke sig at være med en dag – han er dog bange for, at hans job på en konkurrerende tv-kanal kan stå i vejen.

»Jeg er ikke blevet spurgt i år, og det er efterhånden mange år siden, de spurgte. Dengang sagde jeg nej tak, fordi jeg syntes, det var svært at forene med at være nyhedsvært.«

Han tilføjer:

Johannes Langkilde. Foto: Bax Lindhardt

»Men det kunne dælme været sjovt. Jeg ville enormt gerne være med, men nu hvor jeg er i DR, er det endnu sværere,« lyder det fra Johannes Langkilde, der kan trøste sig med, at hans DR-kollega Sara Bro fik lov til at være med i 2020.

To personligheder, der også gerne vil være med, er kendisfrisør Dennis Knudsen og gruppeformand for De Konservative Mai Mercado.

Dennis Knudsen bliver inden længe far til fire, og derfor har han ikke tid til at være med i år, fordi han skal til USA og hente sine to tvillingepiger, men ellers er han klar til næste år.

»Jeg kunne godt tænke mig at prøve at være med. Jeg har sagt det til nogle af danserne, som jeg kender,« fortæller han og tilføjer, at det var på tale i en af de første sæsoner, men der kunne han ikke på grund af filmoptagelser.

Hvem ville du helst se i 'Vild med dans'?

Mai Mercado skriver i en mail til B.T., at hun ikke er blevet spurgt i år og heller ikke ville takke ja i et valgår – men hun tilføjer:

»Jeg ville sige ja, hvis jeg blev spurgt, for det ville være voldsomt grænseoverskridende for mig, og jeg ville i den grad få rykket mine grænser.«

