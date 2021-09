'Mig og Daniel havde sex første gang, da vi var på bryllupsrejse.'

Sådan lød det pludselig ud af det blå fra Samantha Bengtsen i et kort klip i ugens afsnit af 'Gift ved første blik'.

Hun er i DRs populære matchmaking-program gift med Daniel Rasmussen, og som seer han man ellers hidtil haft det indtryk, at de under optagelserne umiddelbart havde svært ved at nærme sig hinanden romantisk.

Men det var så ikke tilfældet.

Samantha og Daniel. Foto: DR Vis mere Samantha og Daniel. Foto: DR

Samantha og Daniel har selv i flere interview påpeget, at DR i deres redigering af 'Gift ved første blik' måske har haft lidt for meget fokus på at fremstille dem som et par, der slet ikke kunne tale sammen.

Men det kunne de altså godt.

Da B.T. taler med Samantha og Daniel oven på ugens 'afsløring', fortæller de begge, at de synes, sex er et meget privat emne, og derfor ikke har haft behov for at tale om det.

»Jeg skal ærligt indrømme, at jeg også synes, det er lidt mærkeligt, at det er klippet ind i ugens program, hvor det jo er meget ude af kontekst,« fortæller Samantha og tilføjer:

Samantha. Foto: DR Vis mere Samantha. Foto: DR

»Det var noget, jeg blev bedt om at snakke om. Det var ikke noget, jeg selv havde behov for at bringe på banen.«

Adspurgt, om deres intime forhold fortsatte, efter de havde haft sex på bryllupsrejsen, svarer hun:

»Det var ikke sådan, at den del ikke var der. Men det fyldte ikke mest, hvis man kan sige det sådan uden at sige for meget.«

Da B.T. spørger Daniel, svarer han:

Daniel. Foto: DR Vis mere Daniel. Foto: DR

»Jeg tror, vi levede meget som almindelige ægtefolk. Det tror jeg er svaret på det.«

Samantha forklarer, at det, man ser med dem i ugens afsnit af 'Gift ved første blik', i virkeligheden er et meget lille billede af, hvordan det var for dem at bo sammen de første par uger efter bryllupsrejsen.

»Alt det, man ser med mig og Daniel i det her afsnit, er noget, der forholder sig over to-tre dage. Det var ikke, fordi vi havde konflikter hver dag, det her kom bare med af en eller anden grund,« fortæller hun med henvisning til episoden, hvor de bliver uenige om, hvordan man bruger en opvaskemaskine.

Hvordan det går Daniel og Samantha i 'Gift ved første blik', afsløres de kommende torsdage på DR1.