Spørger man den danske film- og tv-branche, så har DR givet TV 2 baghjul det seneste år, når det gælder tv-serier.

Lørdag aften blev der afholdt Robert prisen – populært sagt den danske udgave af Oscar-uddelingen, hvor medlemmer af det danske Filmakademi stemmer på deres favoritter – og her vandt DR suverænt over TV 2.

På grund af coronakrisen blev Robert prisen afholdt virtuelt, hvor vært Søren Høy sad i et studie og ringede de forskellige vindere op via en videoforbindelse.

For det første blev DRs dramaserie 'Ulven kommer', der blev sendt i efteråret, kåret som 'årets danske tv-serie'. Her var TV 2's 'Efterforskningen' blandt de nominerede.

Christine Albeck Børge over video med en takketale for sin birolle i 'Ulven kommer'. Foto: Joined Content Vis mere Christine Albeck Børge over video med en takketale for sin birolle i 'Ulven kommer'. Foto: Joined Content

Der var også hæder til Bjarne Henriksen, som blev 'årets mandlige hovedrolle' for sit portræt af en sagsbehandler i 'Ulven kommer'. Bjarne Henriksen vandt blandt andet over Jesper Groth fra TV 2's 'Sygeplejeskolen' og Søren Malling fra 'Efterforskningen' – også TV 2.

15-årige Flora Ofelia Hofmann Lindahl blev kåret som 'årets kvindelige hovedrolle' – også for sin præstation i DRs 'Ulven kommer' – her vandt hun blandt andet over Laura Christensen, der var nomineret for sin rolle i TV 2's 'Efterforskningen'.

I birollekategorierne vandt Christine Albeck Børge og Peter Plaugborg – også for 'Ulven kommer'. I birollekategorierne var TV 2 blandt andet repræsenteret af Anette Støvelbæk ('Sygeplejeskolen') og Pilou Asbæk ('Efterforskningen'.

En lykkelig Flora Ofelia Hofmann Lindahl. Foto: Joined Content Vis mere En lykkelig Flora Ofelia Hofmann Lindahl. Foto: Joined Content

Især unge Flora Ofelia Hofmann Lindahl var glad for sin pris. I sin takketale havde hun til at begynde med svært ved at fatte ord og udbrød som det første:

»Tusind, tusind, tak. Hold da op. Jeg kan slet ikke forstå det. Tusind tusind tak, det havde jeg virkelig ikke turde håbe på,«

Peter Plaugborg var også overrasket over sin sejr og indledte sin takketale med at glemme, hvad han skulle sige. Herefter afslørede han,, t han til at begynde med havde sagt nej til at være med i 'Ulven kommer'.

»Jeg skulle fandeme ikke spille det dumme svin igen,« forklarede han og takkede så DRs caster for alligevel at overbevise ham.

DR kunne også tage et trofæ med hjem for deres julekalender 'Julefeber', der vandt 'årets korte tv-serie' (Trods 24 afsnit lå var den placeret i den kategori, da man måler efter hvert afsnits længde, red.).