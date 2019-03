I 2017 blev Christina Aistrup Hansen dømt for drabsforsøg på fire patienter på Nykøbing Falster Sygehus' akutafdeling. Alle drabsforsøg blev begået på samme nattevagt 28. februar 2015.

Nu genfortæller overlæge Niels Lundén, hvad der skete den nat, som overbeviste ham og kæresten om, at der var noget helt galt.

Det gør han i det nye Kanal 5-program 'Forbrydelser der rystede Danmark', som bliver sendt onsdag aften 21.00.

Niels Lundén har også for nyligt været aktuel i bogen 'Sygeplejersken - En af Danmarkshistoriens mest spektakulære drabssager'. Over for B.T. forklarer overlægen, hvorfor han vælger at stå frem i bogen og i tv-programmet.

»Der var og er et behov for, at sagen ikke bare går i glemmebogen,« siger han til B.T.

Christina Aistrup Hansen blev idømt livsvarigt fængsel i byretten i Nykøbing Falster, men landsretten ændrede dommen til 12 års fængsel for drabsforsøg.

Det gjorde man, fordi det ifølge retten alene kunne bevises, at hun havde en intention om at slå sine ofre ihjel, men ikke at hun lykkedes med det.

»Det er hende, der slår dem ihjel«

Overlæge Niels Lundén er dog helt overbevist om, at den dømte sygeplejerske har været involveret i langt flere drab og drabsforsøg.

»Efter min vurdering er antallet af ofre ret stort. Der er en juridisk sandhed, der indebærer fire ofre. Men jeg gætter på, at det reelle tal er meget større,« siger han til B.T.

Det var Niels Lundéns kæreste Pernille, der arbejdede som sygeplejerske på samme afdeling, som havde en mistanke om, at Christina Aistrup Hansen var indblandet i mistænkelige hændelser.

I programmet fortæller han, hvordan de berørte patienter, som ikke umiddelbart var i kritisk tilstand, pludseligt endte på intensiv eller gik bort. Det fik kæresten til at udbryde:

»Det er sgu da Christina, der gør det. Det er hende, der slår dem ihjel.«

En usandsynlig historie

Fordi det netop var et utænkeligt scenarie, at en sygeplejersker kunne finde på at tage livet af sine patienter, skulle han have stærke beviser for, at Christina Aistrup Hansen var involveret, før han ville reagere på det.

Dem fik han fra kæresten Pernille, der arbejdede på den skæbnesvangre nat, hvor de fire drabsforsøg fandt sted, som du kan se ham uddybe i programmet onsdag aften.

»Jeg ser jo også det her som en usandsynlig historie. Var den foregået på ethvert andet sted, ville jeg være overordnet skeptisk over sandhedsværdien,« siger han og fortsætter:

»Set i bakspejlet ville alle folk sige, at det var indlysende. Der ville folk nok se os som naive og dumme. Sagen er bare, at vi blev snydt. Man går ikke og overvejer, at ens kolleger gør sådan noget.«

Han håber, at den store medieomtale, som sagen har haft og igen har fået, vil få myndighederne til at evaluere sig selv yderligere.

»Sagen giver os en mulighed for at se og overveje, hvad der skete og hvorfor det kunne gå så galt. Vi har ikke råd til sådan en sag igen.«

Af helt lavpraktiske ordninger mener han, at man bør opsætte kameraer i medicinrum, så man ikke ligesom Christina Aistrup Hansen frit kan stjæle medicin.

Du kan se programmet 'Forbrydelser der rystede Danmark' 21.00 onsdag aften på Kanal 5 eller Dplay.