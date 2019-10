Et månedligt overforbrug på 3.400 kroner, 12 biler på fire år og en samlet gæld på hele 290.000 kroner.

Det var den beskrivelse af Morten Elgaard, som eksperterne kom med, da de forsøgte at hjælpe ham i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'.

For ham handlede livet kun om én ting: Biler - og helst en Volkswagen Polo.

Men programmet endte med at blive en øjenåbner for den 22-årige chauffør fra Hundested.

22-årige Morten Elgaard fra Hundested. Foto: (PR-foto/TV3) Vis mere 22-årige Morten Elgaard fra Hundested. Foto: (PR-foto/TV3)

»Min deltagelse i programmet har hjulpet mig rigtig meget, og det har givet mig en masse ting, jeg kan bruge til noget. Budgettet er lagt, så jeg ved, hvad jeg skal bruge penge på, og ellers er der ved at være styr på gælden,« fortæller Morten Elgaard til B.T. og uddyber:

»Jeg har ikke længere noget overforbrug. Tværtimod, vil jeg sige, og det føles virkelig godt at kunne se plus på kontoen.«

Morten Elgaard levede et liv, hvor biler, chips, energidrik og tid foran en Playstation resulterede i et månedligt overforbrug, og det satte forholdet til kæresten Zia på prøve. Men han endte alligevel med at vælge sin kæreste på bekostning af sin mangeårige hobby.

»Zias og mit forhold går godt, og vores fælles drøm er stadig at få et hus sammen, når vi har pengene til det,« siger han.

Morten Elgaard og hans kæreste, Zia på 20 år. Foto: (PR-foto/TV3) Vis mere Morten Elgaard og hans kæreste, Zia på 20 år. Foto: (PR-foto/TV3)

Og selvom et fælles hus er førsteprioriteten, så drømmer Morten Elgaard stadig om drømmebilen:

»Hvis jeg sparer nok pengene op til en Volkswagen Polo, så må jeg gerne købe den for hende. Jeg skal bare ikke ud i noget billån, og det bliver først, når gælden er ude af verden, men den skal også bare afvikles hurtigst muligt.«

Efter programmets optagelse har Morten Elgaard fået nye arbejdsopgaver, som giver mere i løn, og derfor kan han se lyset for enden af tunnellen, efter eksperterne fremviste en mulig gældsafvikling på tre til fire år.

»Jeg havde lige et par enkelte dage under optagelserne, hvor jeg tænkte, eksperter var nogle idioter, men de var egentlige super flinke på trods af det, og de har jo hjulpet mig på vej mod målet om at blive gældfri hurtigst muligt,« afslutter han.