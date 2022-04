Chris Rock gav en undskyldning, fordi han ved at blive slået af Will Smith på scenen havde stjålet al opmærksomheden ved weekendens Oscar-uddeling.

Det fortæller den ene af showet tre værter – og Chris Rocks gode ven – Wanda Sykes i 'The Ellen DeGeneres Show'.

»Jeg håber ikke, han har noget imod, jeg siger det her, men jeg fik øje på Chris til en efterfest, og i samme øjeblik jeg kom hen til ham, sagde han: 'Jeg er ked af det',« genfortæller den 58-årige komiker.

»Og jeg var sådan: 'Hvorfor undskylder du?' Og så sagde han: 'Det var meningen, det skulle være din aften. Du, Amy og Regina gjorde det så godt. Jeg er ked af, at det nu handler om det her.«

Sammen med Amy Schumer og Regina Hall var Wanda Sykes vært på showet, hvor komikeren Chris Rock undervejs gik på scenen for at præsentere de nominerede i en af kategorierne.

Her lavede han en joke om Jada Smiths hår, som hendes mand Will Smith valgte at reagere på ved at storme op på scenen og slå Chris Rock i ansigtet.

Will Smith har siden givet en offentlig undskyldning til Chris Rock, som foreløbig ikke har ikke udtalt sig om sagen. Ifølge flere medier har han dog angiveligt afslået at melde Will Smith til politiet for vold.

I 'The Ellen DeGeneres Show' fortæller Wanda Sykes desuden, at hun følte sig både fysisk og mentalt dårlig efter episoden, som hun 'stadig er lidt traumatiseret over'.

»Og da de lod Will blive i salen for at nye resten af showet og modtage sin award (for bedste mandlige hovedrolle, red), tænkte jeg: 'Hvor klamt er det lige?' Det sender et forkert signal. Hvis du angriber nogen, bliver du eskorteret ud af bygningen, og sådan er det. Det er klamt, at de lod ham fortsætte.«

Hun mener desuden, at nogen burde have givet de tre værter en undskyldning, fordi de havde arbejdet så hårdt på showet, og kæmpet for at alle fik en god aften. Derfor er hun glad for, at Chris Rock gjorde det.

»Fordi sådan er Chris bare,« siger Wanda Sykes.