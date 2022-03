Selvom Will Smiths næve endte med at løbe med det meste af opmærksomheden ved årets Oscar-uddeling, så var der også andre, der gjorde sig uheldigt bemærket.

På de sociale medier mener flere nemlig, at den ene af showets værter gik langt over stregen med et af sine underholdende indslag.

For første gang nogensinde havde showet en kvindelig værttrio bestående af komikerne Amy Schumer og Wanda Sykes samt skuespilleren Regina Hall. Men flere seere mente efterfølgende, at sidstnævnte brugte sit køn uhensigtsmæssigt, da hun som en del af et humoristisk indslag bad en række kendte mænd komme op på scenen.

Nogle af resultaterne fra publikums obligatoriske coronatest var nemlig blevet væk, sagde hun, og derfor måtte hun foretage et par 'nødtest'.

»Bare rolig, det er kun et par navne, og de er helt tilfældigt udvalgt,« sagde hun, inden hun bad Bradley Cooper, Tyler Perry, Timothée Chalamet og Simu Liu komme op på scenen, hvor hun bad dem smide maskerne – og tøjet, tilføjede hun.

Herefter fortalte hun, at hun ville lave coronatesten med sin tunge, inden hun også forsøgte at få 'den tilfældigt udvalgte' Javier Bardem op på scenen, inden hun kom i tanke om, at han er gift med Penélope Cruz.

Den 24-årige skuespiller Jacob Elordi blev også nævnt, da han trods sit unge ydre – mindede hun seerne om – er myndig og havde brug for 'en dyb pcr-test'.

Det hele blev afsluttet med, at Jason Momoa og Josh Brolin, der efterfølgende skulle op og præsentere en pris for bedste lyddesign, også skulle igennem den 'strikse coronaprotokol', som ifølge Regina Hall gik ud på at kropsvisitere dem grundigt.

Hvilket hun gjorde.

Regina Hall gramser på Josh Brolin og Jason Momoa som en del af 'corona-protokollen', som hun siger. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Regina Hall gramser på Josh Brolin og Jason Momoa som en del af 'corona-protokollen', som hun siger. Foto: BRIAN SNYDER

Det er ikke til at sige, om indslaget var et forsøg på netop at udstille kønsforskellene. Eller om showets manuskriptforfattere bare syntes, det kunne være et sjovt indslag. Men hvis der var en mening med indslaget, faldt den i hvert fald helt igennem hos seerne.

På de sociale medier mente folk nemlig, at det var et tilbageslag for MeToo-bevægelsen, når en kvindelig skuespiller som Regina Hall stod og lavede seksuelle, objektiviserende jokes, som de fleste kvinder havde fundet stærkt grænseoverskridende, hvis det havde været med omvendt fortegn.

'Forestil dig, at Steve Martin gramser på Penélope Cruz og Jessica Chastain. Folk ville gå amok. Sikke en latterlig dobbeltmoral. Det er åbenbart helt okay at rage på mænd,' lyder en kommentar på Reddit.

Synes du, joken var over grænsen?

En anden forsøger at forklare, hvorfor man ikke bare kan vende kønnene om.

'Selvfølgelig er mænd villige til at deltage i indslaget. Det gik jo basalt ud på, at de skulle op på scenen og udstilles for at være lækre. Det oplever mænd ikke ofte nok til, at de vil hade det. Det gør kvinder. Du ved bare, at de omtalte mænd ikke tænker: 'Det her ville få mig til at fremstå i et dårligt lys',' lyder en kommentar, der fortsætter:

'Kvinder i samme situationen ville være blevet kritiseret, uanset hvordan de havde reageret. De ville enten fremstå som nogle, der ikke kan tage en joke, til skøger, afhængig af, hvordan de tog imod indslaget.'

Foreløbig har hverken Regina Hall eller de omtalte mænd reageret på kritikken.