21 år gammel og nærmest ukendt i Danmark, står danske Clara Rugaard måske over for sit internationale gennembrud.

I filmen 'I Am Mother', der netop er blevet vist på den amerikanske Sundance filmfestival, spiller Clara Rugaard overfor Hollywoodstjernen Hilary Swank, og den dobbelte Oscar-vinder fortalte begejstret B.T. om samarbejdet med den unge, danske skuespillerinde.

»Det var fantastisk. Det er vidunderligt at arbejde med talent, hvor det er deres første gang, og man kan hjælpe dem med at få deres vision gjort til virkelighed,« lyder det fra Hilary Swank, der nok kan siges at være lidt af en drømmementor.

44-årige Swank har nemlig vundet hele to Oscar-statuetter i sin karriere.

I 2000 for det brutale drama ”Boy´s Don´t Cry” og fem år efter for sin rolle i boksefilmen 'Million Dollar Baby' (2005).

Kæmpe entusiasme

Under indspilningerne til sci-fi thrilleren, ”I Am Mother”, oplevede Hilary Swank og filmens instruktør, Grant Sputore, en helt særlig nybegynder-energi hos Clara Rugaard.

»Clara tropper bare op med en kæmpe entusiasme, og det er skønt at være omkring. Især når man altid arbejder med folk, der har prøvet alting før,« lyder det fra Hilary Swank.

Elle Fanning-film på vej

Helt nybegynder er Clara nu ikke.

Udover en rolle i ”Min Søsters Børn i Afrika”, har hun optrådt og sunget i forskellige tv-serier, og for nylig har hun også færdiggjort en amerikansk film med den amerikanske skuespillerinde, Elle Fanning.

Det var takket være en effektiv agent, at Clara Rugaard, der blev castet til den australsk producerede ”I Am Mother”.

»Og nu står jeg her,« griner hun, og ser sig omkring, mens fotografernes blitzhav brager.

»Det er helt skørt, og jeg kan ærlig talt ikke forstå det.«