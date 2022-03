Rob Millis, som er producer ved ABC, sad i produktionsrummet under årets Oscar-show.

Ligesom resten af verden sad han også lamslået tilbage i sekunderne efter, at Will Smith havde uddelt den noget uventede lussing til Chris Rock.

Man kan undres over, hvorfor man fra produktionens side ikke gjorde noget for at afværge den voldsomme situation. Derfor sætter Rob Millis nu ord på, hvad der gik igennem hovedet på de garvede tv-folk i de skæbnesvangre sekunder.

»Der har helt sikkert været uforudsigelige øjeblikke, hvor folk har rejst sig og gjort ting, så vi troede, at dette var en af ​​dem,« fortæller produceren til Variety.

Han indså dog, at situationen var tilspidset og alvor, da begge de indblandede begyndte at bande og svovle for åben skærm. For de nationale seere blev forvirringen dog om muligt størrem da ABC's censor droppede lyden i en længere periode på baggrund af bandeordene. Noget, der ikke gjorde sig gældende for de internationale seere.

»Når man sidder med knappen, hvilket mine kolleger gjorde, så tror jeg, at vi alle har det sådan, at vi hellere vil overkorrigere end at lade noget komme igennem,« forklarer Rob Mills.

»Internationale tv-selskaber får deres egne råklip af showet og må selv beslutte, om de vil bippe - hvilket er grunden til, at der snart dukkede en ucensureret video fra andre lande på sociale medier, der viser, hvad der virkelig skete. Derfra var beslutningen inde i kontrolrummet at holde showet i gang,« fortæller produceren og understreger, at man på trods af det uheldige optrin, ikke på noget tidspunkt overvejede at stoppe showet.

