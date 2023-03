Lyt til artiklen

Oscar-showet popularitet har været nedadgående de seneste mange år.

Sådan lyder det fra Jacob Heinel, der i øjeblikket dækker Oscar-uddelingen for B.T. fra Los Angeles.

Han har fulgt Oscar-showet siden 2011, og han har været med mange gange efterhånden.

»Den nedadgående kurve handler selvfølgelig om en masse forskellige faktorer, som ikke kun har noget at gøre med Oscar-showet,« forklarer Jacob Heinel og tilføjer:

Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. befinder sig i Los Angeles for at afdække Oscaruddelingen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. befinder sig i Los Angeles for at afdække Oscaruddelingen. Foto: Bax Lindhardt

»Det er blevet sværere at samle amerikanerne om showet, end det var tidligere.«

De senere år har seerne flygtet fra Oscar-uddelingen.

I 1990 var der 40,2 millioner seere til Oscar-uddelingen alene i USA, men i 2021 var det tal faldet til 10,4 millioner seere.

Det skyldes blandt andet, at showet til tider kan være »dræbende kedeligt« og »langsommeligt«. Og så mangler den folkelige opbakning. Der er simpelthen for langt mellem, hvad det amerikanske filmakademi og amerikanerne kan lide, forklarer Jacob Heinel.

»Jeg tror dog i år, at Det Amerikanske Filmakademi har forsøgt at imødekomme det ved at tage en kommerciel film ind i puljen. Tom Cruises Top Gun 2, for eksempel,« siger Jakob Heinel.

Også Avatar 2 og Elvis er nomineret til Oscar-uddelingens 'bedste film'-kategori, og det skal sikre en mere folkelig interesse for showet, vurderer han.

Streamingtjenesterne har også en virkning på, hvorfor færre interesserer sig for Oscar-uddelingen. For de har nemlig været medvirkende til, at folk går mindre i biografen.

»Biografbilletterne sælger ikke længere sig selv. Det er ti gange lettere at sidde derhjemme og streame en film,« siger Jacob Heinel.

Derfor vurderer han også, at Oscar-uddelingen løber ind i større vanskeligheder om fem til ti år, da de udefrakommende faktorer vil påvirke showet i endnu større grad end i dag.

Alligevel vil han ikke give Oscar-uddelingen dødsstødet.

»Det er jo ikke sådan, at andre filmpriser er blevet større i mellemtiden. Der er stadig meget prestige i at få en Oscar, for Oscaren har allerede et ben i det kommercielle univers, mens Cannes er for de fine. Oscaren mister ikke sin status,« afslutter Jacob Heinel.

B.T. følger Oscar-uddelingen live hele natten.