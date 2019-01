I dokumentarserien 'Mere voksen end Bjerrehuus' blev Danmark i december inviteret helt ind i privaten af den dengang 17-årige Oscar Bjerrehuus, Oliver Bjerrehuus' ældste barn.

Her viser teenageren ærligt, hvordan det er at vokse op med en provokerende, kærlig, kendt og anderledes familie.

»På trods af at det kan virke kaotisk, så har de aldrig glemt mig. Mine forældre er helt utrolige til at vise kærlighed,« fortæller han om sin far, Oliver Bjerrehuus, og sin mor, Anna Von Lindholm.

Oscar Bjerrehuus blev myndig 12. januar på sin 18-års fødselsdag, men han mener, at han i mange år har været moden af sin alder, som titlen på dokumentarserien også lægger op til.

Oscar Bjerrehuus håber, at enten model- eller DJ-karrieren vil tage fart, eller at han bare får mulighed for at komme ud og rejse efter studentereksamen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han sidder i Unique Models lokaler, da B.T. møder ham fredag eftermiddag - dagen inden fødselsdagen.

2018 blev året, hvor han så småt trådte ud af skyggen fra sine berømte aner, startede en modelkarriere og bød hele Danmark inden for i hjemmet, hvor han bor med sin far.

De to ligner på papiret hinanden, men selvom de begge er modeller og gerne deler ud af privatlivet, så er dette æble hoppet et stykke væk fra stammen.

Oscar Bjerrehuus er mere stille, meget mere opmærksom på at komme til tiden, mere blufærdig, og så får han snart sin studenterhue.

Her ses Oscar med sin fra Oliver Bjerrehuus til en James Bond-premiere tilbage i 2015. Foto: Erik Refner

»Jeg har ikke den der (trang, red.), hvor jeg føler, jeg skal være i centrum,« siger den 18-årige Bjerrehuus.

Og det med at åbne op i et dokumentarprogram og tage folk helt ind, hvor de kontroversielle far-jokes flyver, krævede overvejelser.

»Jeg kender DR3 som et medie, der laver nogle ret virkelighedsnære programmer, så det var en fed mulighed i stedet for at lave et realityprogram,« siger Oscar Bjerrehuus.

Han havde forskellige tanker om at medvirke - blandt andet om det skulle nævnes, at hans mor en gang imellem kæmper med at føle sig deprimeret.

Til sin 18-års fødselsdag skulle Oscar Bjerrehuus i byen med nogle venner, men der var ikke planlagt noget vildt, sagde han. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Lige præcis de der ting behøver ikke at blive delt med så mange, synes jeg. Det er fair nok, at det lige bliver nævnt, da der jo er mange mennesker, der kæmper med sådan noget,« siger han og fortsætter:

»Men det er ikke noget, man skal gå i dybden med, da det ikke er op til andre at dømme en, og hvilke ting man har oplevet.«

Den næste tid i Oscar Bjerrehuus' liv byder på en studentereksamen, og derefter vil han se, hvor modeljobbet og DJ-karrieren fører ham hen.

Oscar Bjerrehuus regner med, at hans far, som ikke selv har en studentereksamen, vil blive stolt, den dag sønnike får sin hue på. Han synes dog ikke selv, det er et ekstraordinært valg. Han gik bare samme vej som mange af sine venner.

Oscars farmor Susanne Bjerrehuus, ses her sammen med hans mor Anna von Lindholm. Foto: FLINDT MOGENS

Siden serien kom ud har, Oscar Bjerrehuus fået en masse opmærksomhed, men kun af den positive slags.

Han fortryder ikke at have delt åbent ud, som da hans far joker med, at sønnens lagner kan indeholde et lille barnebarn, som ikke er blevet til noget.

»Hvis jeg driller ham, kan jeg godt komme op på det samme niveau, men ellers tager han klart prisen (for at være mindst blufærdig, red.), siger Oscar Bjerrehuus med et stort grin.

»Jeg bliver ikke pinlig over ham. Jeg synes tværtimod, det er sjovt - fordi det ikke er så normalt.«