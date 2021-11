»Jeg hygger mig for tiden,« lyder det fra Oscar Bjerrehuus, da han fredag aften er tilbage i 'Vild med dans'-studiet for at heppe på sin gamle dansepartner Asta Björk.

Oliver Bjerrehuus' 20-årige søn, der fik en fjerdeplads i TV 2's populære danseprogram tilbage i 2019, fortæller at han for tiden hygger med nye musik- og dj-projekter, mens modelkarrieren er gået lidt i stå.

»Det har været svær her med corona. Lidt ligesom sidste år. Så pt. satser jeg mest på musikken.«

Oscar Bjerrehuus er for tiden aktuel på tv i TV3's 'Fangerne på fortet'.

Han skulle oprindeligt have været afsted med sin far, men så kom corona i vejen.

»Han blev ramt af corona og lå syg i nogle dage, så han kom desværre ikke med,« fortæller Oscar Bjerrehuus, der i stedet rejste til optagelserne i Frankrig med 'Vild med dans'-stjernen Frederik Nonneman.

»Det var også super fedt, men ærgerligt med min far. Han blev lige hårdt ramt.«

Udover 'Fangerne på fortet', er der også mere tv på vej fra Oscar Bjerrehuus, afslører han.

Der kommer nemlig en sæson to af DR-serien 'Mere voksen end Bjerrehuus'.

»Jeg ved ikke, hvornår det kommer ud, men forventes inden for nogle måneder. Det bliver super spændende. Jeg er jo blevet mere voksen, end da jeg var 17 år (I sæson 1 fra 2018, red.), så der kommer helt sikkert nogle meget ærlige og virkelig ting fra mit liv,« fortæller Oscar Bjerrehuus og tilføjer, at hans far, der er ovenpå igen efter sin corona-sygdom, selvfølgelig også er med i sæson to.