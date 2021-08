Det er hyklerisk af verdensstjernerne Orlando Bloom og Sophie Turner at bede om privatliv til deres børn, når de samtidig tjener penge på at gøre grin med andre børn.

Sådan lyder kritikken, efter at HBO Max-serien 'The Prince' fik premiere i sidste måned.

Den satiriske tegneserie, der er produceret af 'Family Guy'-skaberen Gary Janetti, følger en fiktiv og rablende vanvittig udgave af den britiske kongefamilie, hvor prins Charles er en uselvstændig voksenbaby, hertuginde Meghan er en goddigger, hertuginde Kate er alkoholiker, og hendes ældste søn, den otteårige prins George er en grov, forkælet og privilegieblind snotunge.

Og især fremstillingen af sidstnævnte har fået sindene i kog hos briterne.

Prins George fremstilles som en forkælet møgunge, der her får filet tånegle af sin butler. Foto: HBO Max

»Dronningens uskyldige otteårige oldebarn og kommende konge fortjener ikke at være hovedrollen i dette barnagtige stykke affald, som jeg er sikker på, hans venner vil drille ham med i mange år fremover,« lyder det for eksempel fra klummeskribent på Daily Star Ryan-Mark Parsons.

Men også 'Pirates of the Caribbean'-skuespilleren Orlando Bloom og 'Game of Thrones'-stjernen Sophie Turner får hårde ord med på vejen.

De lægger stemme til henholdsvis prins Harry og den seksårige prinsesse Charlotte. Og det er hyklerisk af dem, mener flere.

Begge skuespillere er nemlig for nylig blevet forældre, og i den forbindelse har de begge udtalt, at deres børn har ret til et privatliv, skønt de har verdensberømte forældre.

Prins George, forrest, med sine forældre, prins William og hertuginde Kate, samt søskende, prinsesse Charlotte og prins Louis. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

»Hun er min datter, og hun bad ikke om det her liv og at blive fotograferet. Det er pisseklamt,« har Sophie Turner tidligere udtalt om pressens interesse i hendes etårige datter, Willa.

Men det citat klinger hult, mener flere, nu hvor hun selv er med til at drage uønsket opmærksomhed mod prins Georges seksårige lillesøster, prinsesse Charlotte, som ikke selv har valgt sin skæbne.

'Sophie Turner, som for nylig forlangte privatliv for sit eget barn vil med glæde parodiere og ydmyge en seksårig lille pige. 'Privatliv for mig, men ikke for dem',' lyder en blandt mange kommentarer.

Sophie Turner har ikke udtalt sig om anklagerne, men over for The Hollywood Reporter forsvarer Orlando Bloom sit valg om at lægge stemme til den kontroversielle tegnefilm.

Den britiske skuespiller Sophie Turner og hendes mand, sangeren Joe Jonas, blev i juli sidste år forældre til datteren Willa. Foto: VALERIE MACON

»Vi viser dem ægte tilbedelse i en eller anden grad. Jeg prøver at retfærdiggøre det, for helt ærligt, så er det ikke typisk mig at gøre grin med andre, men det her er gjort med kærlighed,« fortæller den britiske skuespiller.

»Da jeg var midt i mine 20ere, var der så mange forskellige mennesker, der gjorde grin med mig, og det er på en eller anden måde en form for påskønnelse.«

Orlando Bloom fortæller, at han først var betænkelig ved at sige ja til at lægge stemme til prins Harry, fordi han som brite ved, at hans landsmænd går meget op i den britiske kongefamilie.

Men hans kæreste, den amerikanske sangerinde Katy Perry, fik ham overtalt, fordi manuskriptet viste sig at være både 'sjovt, klogt og kærligt', fortæller han.

Skuespilleren Orlando Bloom og hans kæreste, sangerinden Katy Perry, blev i august sidste år forældre til datteren Daisy Dove. Foto: VALERIE MACON

Prins Harry og hertuginde Meghan flyttede for nylig til Los Angeles, hvor Orlando Bloom også bor. Og skuespilleren har faktisk mødt den britiske prins – efter at han havde skrevet under på at lægge stemme til ham, fortæller Orlando Bloom, der er sikker på, at prins Harry vil kunne lide serien, fordi han har 'virkelig god humor'.

'The Prince' skulle oprindeligt have haft premiere i foråret, men blev udskudt, da dronning Elizabeths mand, den 99-årige prins Philip, døde i april.

Prins Philip medvirker dog fortsat i serien, hvor han fremstilles som en mand på dødens rand, der skal genoplives med jævne mellemrum.

'The Prince' havde premiere på amerikanske HBO Max i juli, men kan foreløbig ikke ses på den danske udgave af streamingtjenesten, HBO Nordic.