Onsdag aften var der stort opbud af gæster til optagelserne af TV 2-showet 'De største øjeblikke' i Operaen i København.

Men dårligt var alle gæsterne kommet ind ad døren, før en kvinde på omtrent 50 år faldt om i foyeren omkring kl. 18.15.

Der var heldigvis flere lægekyndige gæster til stede, der hurtigt kom kvinden til undsætning, da hun måtte have hjertemassage.

Det fortsatte, indtil ambulancereddere ankom til stedet omtrent ti minutter efter og overtog hjertemassagen omkring kl. 18.30.

Omkring kl. 18.45 blev kvinden kørt på hospitalet på traumeafdelingen, og nu melder TV 2, at kvinden er i bedring.

»En gæst er her til aften faldet om i foyeren før tv-optagelsen til ’De største øjeblikke’. Der blev tilkaldt hjælp med det samme og vedkommende blev kørt afsted i ambulance. Familien har nu meddelt, at vedkommende er i bedring,« skriver TV 2 i et skriftligt svar fra Kamilla Walsøe, eventchef hos TV 2 Nyhederne.

»Det er selvfølgelig en stor forskrækkelse for dem, der har overværet det, og der er tilkaldt krisehjælp for personale og andre, der skulle have brug for det.«

Med meldingen om kvindens tilstand valgte TV 2 at påbegynde tv-optagelserne, der blev udskudt omtrent 20 minutter.

Det blev ligeledes meldt ud på scenen, at kvinden var i bedring, da flere gæster ikke havde kunnet undgå at bemærke, at hun var faldet om i foyeren nær indgangen til Operaen og måtte have hjertemassage på stedet.

Flere i publikum græd. De mange gæster blev, kort efter kvinden faldt om, genet væk fra området, og siden ind i salen før tid, hvor man altså afventede hvorvidt, showet kunne afholdes.

Kl. 19.45, omtrent 20 minutter senere end planlagt, begyndte optagelserne og TV 2-showet 'De største øjeblikke' så.

Showet skal sendes onsdag 30. december.