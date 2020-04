»For at være ekstra forsigtige suspenderer vi midlertidigt optagelserne til 'Riverdale'.«

Sådan lyder meldingen fra en talsperson på mediekoncernen Warner Bros, som er med til at producere den populære serie.

Det sker, efter en medarbejder i produktionen har været i kontakt med en coronasmittet person.

Ifølge Warner Bros er det uvist, om personen, som nu skal i karantæne, er en del af skulespillerholdet eller produktionen, det skriver Variety.com

To af skuespillerne fra serien 'Riverdale'. Camilla Mendes (venstre) og Lili Reinhart (højre) Foto: CHRIS DELMAS Vis mere To af skuespillerne fra serien 'Riverdale'. Camilla Mendes (venstre) og Lili Reinhart (højre) Foto: CHRIS DELMAS

»Vi er blevet gjort opmærksomme på at et medlem fra 'Riverdale', som bliver produceret i Vancouver, har været i nylig kontakt med en person, som er blevet testet positiv for covid-19. Personen er i øjeblikket i gang med en lægelig vurdering,« lyder det fra Warner Bros.

»Vi arbejder sammen med sunhedsmyndighederne i Vancouver for at identificere og kontakte alle personer, som har været i direkte kontakt med denne person.«

Det er ikke første gang, serien, som indtil videre har levet i fire sæsoner, må holde pause.

Det skete også, da Luke Perry, som spillede karakteren Fred Andrews, pludselig døde af en hjerneblødning i marts sidste år.

Forfatterne skulle efterfølgende bruge lidt tid på at få skrevet den folkekære skuespiller ud af serien.

'Riverdale' er ikke den eneste amerikanske tv-produktion, som er blevet ramt af den hurtigt spredende coronavirus.

CBS, som laver programmet 'Survivor', har valgt at suspendere produktionen af sæson nummer 41.

Den amerikanske udgave af 'Robinson' skulle starte optagelserne i ferieparadiset Fiji sidst i marts, men nu er det uvist, hvornår at de eventyrlystne deltagere skal afsted.