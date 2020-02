Optagelserne af den nye 'Mission Impossible'-film er blevet sat på pause på grund af den hastige spredning af coronavirus i Italien.

Efter planen skulle holdet bag filmen - heriblandt Tom Cruise - lige nu og tre uger frem være på optagelser i den italienske by Venedig.

Det er dog ikke tilfældet.

Filmens produktionsselskab Paramount Pictures oplyser ifølge People i en udtalelse, at filmoptagelserne er udsat på ubestemt tid grundet frygt for coronavirus.

Dermed har de medvirkende også fået lov til at rejse tilbage til USA.

'Under denne tidsperiode ønsker vi at være opmærksomme på de medvirkendes bekymringer, og derfor har vi tilladt dem at rejse hjem, indtil produktionen starter,' skriver produktionsselskabet i udtalelsen og tilføjer:

'Vi vil fortsat overvåge situationen og samarbejde med sundhedsmyndighederne, som virussen udvikler sig.'

Hvornår Mission Impossible-optagelserne i Italien bliver genoptaget, melder udtalelsen ikke noget om.

Tre ugers optagelser til den kommende 'Mission Impossible'-film skulle være begyndt i Italien denne uge. Optagelserne er dog blevet udsat grundet coronavirus. Foto: Alex Edelman Vis mere Tre ugers optagelser til den kommende 'Mission Impossible'-film skulle være begyndt i Italien denne uge. Optagelserne er dog blevet udsat grundet coronavirus. Foto: Alex Edelman

Efter planen skal den syvende film i rækken, Mission: Impossible 7, hvori Tom Cruise spiller hovedrollen Ethan Hunt, have premiere i juli 2021.

I skrivende stund er mere end 200 personer smittet med coronavirus i Italien - det største antal smittede udenfor Asien - mens syv personer har mistet livet.

Derfor var den italienske regering søndag ude og placere adskillige norditalienske byer under karantæne, mens det i stort set hele området også er blevet forbudt at mødes i store forsamlinger.

Blandt andet er skoler, museer og forretninger lukket ned i et forsøg på at mindske spredningen af coronavirus.