DR-programmet 'Nul stjerner' er løbet ind i en række udfordringer i forbindelse med optagelserne til sæson to.

Coronavirussen skaber nemlig problemer for rejseprogrammet, hvor Jan Elhøj og Morten Kirckhoff besøger en række destinationer og indlogerer sig på hoteller med de værste ratinger.

Det fortæller DR-redaktør Peter Gren Larsen til B.T.

»Det er i sagens natur en udfordring at rejse i dag, uanset hvem man er, og der er heller ingen undtagelser for Jan (Elhøj, red.) og Morten (Kirckhoff, red.),« siger han.

Ifølge Peter Gren Larsen ligger udfordringen i, at programmet havde planlagt, at værterne skulle sejle med et skib til Rusland.

»Sejlturen er notorisk kendt for at være en speciel oplevelse, men det viser sig, at skibet er ejet af et italiensk rederi,« forklarer DR-redaktøren og hentyder til, at Italien er det land uden for Kina, som er hårdest ramt af den dødelige virus.

»Derudover plejer mandskabet på skibet at bestå af en bunke kinesere, så det gør ikke dilemmaet mindre, så rejsen hænger altså i en tynd tråd,« fortsætter han.

Peter Gren Larsen fortæller endvidere, at redaktionen netop nu er i fuld gang med at kigge på, hvilke rejsemuligheder de i stedet har.

»Vi har altid flere destinationer i spil end dem, der ender på skærmen, men hvis situationen med coronovirussen udvikler sig, så kan det jo være, at vores en-to reservedestinationer også falder. Hvis det sker, må vi sadle om igen og se, om vi kan vende det til noget, vi kan bruge.«

Redaktøren fortæller derudover, at holdet bag programmet umiddelbart ikke er synderligt bekymrede over, at de steder, de normalt rejser hen, ikke er kendt for at være de mest hygiejniske af slagsen.

»Der vil ikke blive rejst til nogen destinationer, som staten advarer imod. Produktionen er meget opmærksom på dette, så jeg tror ikke, at Jan (Elhøj, red.) og Morten (Kirckhoff, red.) er særligt udfordret, fordi de bor steder med nul stjerner,« siger han og fortsætter:

»Men jeg ved, at de pakker store mængder håndsprit med i bagagen,« siger han og tilføjer, at det dog altid er tilfældet, da de 'til tider bor og spiser på mærkelige og klamme steder'.