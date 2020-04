Mens coronavirussen covid-19 har lukket langt de fleste film- og tv-produktioner ned, så er det ikke alle, der holder helt fri fra optagelserne.

Tirsdag lavede Elvira Pitzner et opslag på Instagram, hvori hun fortæller, at de er gået i gang med optagelserne til sæson fire af reality-programmet 'Diamantfamilien', som sendes på TV 2 Zulu.

'Huraaaa for min elskede søster som fyldte 27 år i går. Ps. Vi er gået i gang med at filme til en ny sæson af DF (Diamantfamilien, red.),' skriver den 25-årige influencer og realitystjerne i opslaget.

B.T. har været i kontakt med TV 2, som bekræfter, at der er lavet en enkelt optagelse i forbindelse med programmet 'Diamantfamilien'.

'Denne optagelse blev udelukkende lavet, da det blev vurderet, at optagelsen kunne laves med god afstand og i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger,' oplyser TV 2 i en mail til B.T.

De oplyser ydermere, at man afventer situationen i forhold til de øvrige optagelser.

Dermed er optagelserne til programmet sat på pause på ubestemt tid - i hvert fald indtil både kamerahold og de medvirkende kan komme mere frit rundt.

I en SMS til B.T. oplyser 'diamantdronningen' Katerina Pitzner - ligesom TV 2 - at selvom de officielt har påbegyndt optagelserne, så har de i praksis kun lavet én optagelse, som foregik i hjemmet og med god afstand.

I 'Diamantfamilien' følger seerne familien Pitzner, som består af mor Katerina og hendes tre døtre, Thalia, Elvira og Ophelia.

'Vi glæder og meget til at kunne fortsætte, når der igen åbnes op for fra bevægelse i det offentlige rum,' skriver hun også i SMSen.

'Diamantfamilien' er langt fra det eneste TV 2-program, der er påvirket af coronakrisen. I slutningen af marts fortalte programdirektør Lotte Lindegaard, hvordan coronavirussen har fået store konsekvenser for det indhold, der skabes til kanalen.

Eksempelvis er alt dokumentar, reality og reportage, der kræver rejseaktivitet sat på hold.

På et pressemøde mandag oplyste Statsminister Mette Frederiksen, at første fase af genåbningen af Danmark forventes at blive sat i værk den 15. april, dog vil der fortsat være forbud mod at forsamles flere end 10 personer i offentligheden.