Efter et program forrige fredag fik den australske tv-journalist Antoinette Lattouf en besynderlig besked fra en seer.

En mail fra seeren Wendy McCoy fra Werribee - en forstad til Melbourne - blev indledt med ordene:

»Har Antoinette Lattouf fået sin skjoldbruskkirtel kontrolleret?«

Wendy McCoy indrømmede straks, at hun ikke var læge.

Men hun genkendte bulen, som hun havde registreret på journalistens hals, fra en bekendt, som havde en cyste.

»Jeg blev bekymret og syntes, jeg burde sige noget,« forklarede hun ifølge news.com.au.

I første omgang slog journalisten, der arbejder på det australske medie 10daily, beskeden hen, men så genså hun klippet og besluttede sig for at gå til lægen.

»Jeg var chokeret. Det så ud som om, jeg havde et Adams æble. Noget stak tydeligvis ud fra min hals,« skriver Atoniette Lattouf selv.

When your job is to report the news but you end up becoming the news thanks to one incredibly caring human. https://t.co/mqKieWTC0y — Antoinette Lattouf (@antoinette_news) November 7, 2019

Efter tre blodprøver, en ultralydsscanning og en CT-scanning stod det klart, at hun ikke blot havde en cyste, men også led af en autoimmun sygdom.

Cysten er godartet, men skal opereres væk.

Bliver den ikke behandlet, kan den påvirke Lattoufs fremtidige evne til at tale, trække vejret og synke.

Nu takker hun den opmærksomme seer for at have blandet sig.