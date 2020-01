'Take it easy, boy, boy,' sang Hr. Weyse lystigt i første afsnit af den nye sæson af 'Badehotellet'.

Et glad, formildende budskab midt i historien, der foregår under Anden Verdenskrig. Problemet er bare, at Hr. Weyse ifølge en ekspert ikke burde kende sangen på daværende tidspunkt.

Forklaring følger:

Den aktuelle syvende sæson af TV 2's populære serie foregår i sommeren 1940. Vi ved ikke præcis hvornår på sommeren, der er tale om, andet end at første afsnit foregår i 'begyndelsen af sommerperioden'. Her bliver det interessant.

Hr. Weyse (Jens Jacob Tychsen) ved sit klaver.

Den legendariske danske jazzmusiker Leo Mathisen indspillede nemlig først 'Take It Easy' i 1941.

Niels Overgård, der er jazzblogger på jazznyt.com, fortæller til B.T., at man umuligt ville kunne have hørt sangen på et badehotel i provinsen i sommeren 1940.

Han henviser til pladeselskabet Little Beat Records, der i 2007 genudgav Leo Mathisens gamle numre. Her står der i udgivelsesnoterne, at Leo Mathisen første gang indspillede 'Take It Easy' med den amerikanske sangerinde Valaida den 26. juli 1940 i Vanløse. Året efter, den 5. september 1941, indspillede Leo Mathisen så sangen selv i den version, som de fleste kender i dag.

Niels Overgård påpeger, at B.T. den 6. september 1941 tilmed havde en lille notits om indspilningen af 'Take It Easy' og konkluderer derfor:

Cover til 'Take It Easy'. Foto: albumcover

»Så er den helt sikkert ikke blevet spillet på et badehotel i 1940. Jeg kan ikke umiddelbart finde oplysninger om udgivelsespunktet. Der er sikkert gået nogle måneder efter indspilningen, så måske tidligst i starten af 1942 kunne man høre 'Take It Easy' på lakplade i det ganske land.«

Nu er 'Badehotellet' selvfølgelig fiktion, og man kan sige, at 'Take It Easy' i det store billede passer godt på karakteren Hr. Weyses afslappede forhold til besættelsen.

Stig Thorsboe, der sammen med sin hustru, Hanna Lundblad, står bag 'Badehotellet', skriver i en mail til B.T.:

»'Take It Easy' er fra 1940. Weyse er jo en mand med gode kontakter, så han kender selvfølgelig også Leo 'The Lion' Mathisen. Og så er det jo et sjovt tilfælde, at en af gæsterne spontant råber 'a big one' til sangens 'smoke a cigar', ganske som på Leos indspilning.«

Albumnoterne viser at 'Take It Easy' blev indspillet i 1941. Foto: Privatfoto

Jens Jacob Tychsen, der netop spiller Hr. Weyse i 'Badehotellet', har også sin egen forklaring. Han skriver i en sms til B.T.:

»Weyse er jo en stor elsker og beundrer af de store amerikanske sange,« skriver han med henvisning til den første indspilning med den amerikanske sangerinde og tilføjer:

»Og han har tit en evne til at få fat på dem meget hurtigt. Og nu er det jo fiktion, vi laver, så jeg vil da tro, at det er Leo Mathisen, der har stjålet den fra Weyse. Det kunne Weyse måske godt finde på at påstå i hvert fald.«

For de uindviede, så var 'Take It Easy' et kæmpe hit under Anden Verdenskrig.

Leo 'The Lion' Mathisen var med sit smalle overskæg, sin store cigar og kække smil en af de helt store navne i det, der betegnes som dansk jazzmusiks guldalder, og under krigen huserede han især på restaurant München i København.

Udover 'Badehotellet' har hans musik blandt andet været med i 'Matador', hvor Kresten Skjern i et afsnit spiller sangen 'Wild Cow' for Elisabeth Friis på sin pladespiller.

Se Amalie Dollerup vise rundt på 'Badehotellet' i videoen øverst.