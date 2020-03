Nordisk Film TV, som producerer 'Go' morgen Danmark' og 'Go' aften LIVE', har i kølvandet på udbruddet af coronavirus besluttet at sende de fleste medarbejdere hjem for at mindske risikoen for spredning.

Det gælder både dem foran og bag kameraet. Resten af marts skal de i stedet arbejde hjemmefra.

Men bare rolig. Det betyder ikke, at programmerne forsvinder fra fladen, forsikrer direktør Ulrik Jørgensen.

»Det er spørgsmålet om, at vi vil sikre os at udkomme med de nyhedsprodukter, vi har – selv hvis vi bliver ramt af coronavirus,« lyder det fra direktøren, der samtidig understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen på arbejdspladsen, der er blevet smittet med coronavirus eller er i karantæne.

I alt drejer det sig om mellem 50 og 60 medarbejdere, som alle i løbet er onsdagen vil blive orienteret om den ændrede arbejdsgang.

Beslutningen, som ifølge Ulrik Jørgensen er blevet mødt med stor forståelse fra de berørte, er blevet truffet for at sikre rettidig omhu:

»Vi har et stort fokus på at sikre mindst mulig spredning af coronavirus til os alle og samtidig sikre, at vores produktioner udkommer planmæssigt.«

»I denne tid, hvor skoler og andre steder bliver lukket ned på grund af virussen, skal vores nyhedsredaktion kunne informere danskerne om, hvad der sker. Vi har en forpligtelse til at levere vores produkter.«

Direktøren fortæller, at arbejdsgangen for værterne kommer til at foregå således, at de - ligesom de andre medarbejdere - arbejder hjemmefra, før programmerne skal optages.

»Vi forsøger i det omfang, det kan lade sig gøre, at sammensætte faste afviklingshold i Tivoli-studiet. Vi ønsker også at minimere den tid, hvor vores ansatte er sammen i studiet,« fortæller Ulrik Jørgensen.

Direktøren er optimistisk, selvom mange ting skal gå op i en højere enhed, nu hvor arbejdsgangene ændres.

»Det er en ny måde at arbejde på, når det sker hjemmefra. Men med den teknologi, vi har i dag, er det vores tro, at vi kan levere det produkt, vi plejer at levere.«