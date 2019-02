Det har vakt opsigt i blandt andet kristne kredse, at et afsnit af det populære Ramasjang-program 'Onkel Rejes Heavyband' handler om satanisme.

'Alle rigtige heavyband er satanister,' siger Onkel Reje i programmet og opfordrer sin bedste ven, Brille, og barnet Krølle, til også at blive satanister. Det vil forbedre deres mulighed for at vinde 'Heavy-MGP'.

Det har fået blandt andet tidligere biskop i Lolland-Falsters Stift, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet Steen Skovsgaard op af stolen.

»Jeg kan slet ikke se, hvorfor man skal lære børn om satanisme – og især ikke på den måde. De bør i stedet lære, at det onde skal man forsage og holde sig fra,« siger han til Kristeligt Dagblad torsdag.

Hvis man havde set Onkel Rejes Heavyband, ville man vide, at det er en programserie med et musikalsk univers og en opbyggelig historie om fædre og sønner Pelle Møller, redaktør, DR Ramasjang

Men Steen Skovsgaard har tydeligvis ikke set programmerne, mener Pelle Møller, der er redaktør for DR Ramasjang. Ifølge ham 'skal man huske at se serien med børnebriller på'.

»Universerne i Onkel Reje - om de foregår rundt om hans sørøverskib eller inde i hans hytte - er alle holdt i et komisk overdrev, både visuelt og indholdsmæssigt,« siger han og fortsætter:

»Hvis man havde set Onkel Rejes Heavyband, ville man vide, at det er en programserie med et musikalsk univers og en opbyggelig historie om fædre og sønner, hvor barnet Krølle leder efter sin forsvundne far, og Onkel Reje har ikke en søn, så han tager ham kærligt til sig.«

»Hele serien er ikke blevet sendt endnu, og uden at røbe for meget, så vil man faktisk kunne se moralen foldet ud på sin helt egen Onkel Reje'ske måde i sidste afsnit. På deres vej mod slutningen møder Krølle og Reje en masse udfordringer, der giver os spænding omkring udfaldet,« siger Pelle Møller.

'Onkel Rejses Heavyband' spiller ifølge DR-redaktøren på både komiktraditioner og klassiske eventyr

»I det specifikke program har Onkel Reje hørt, at alle rigtige heavybands er satanister, så det skal hans band også være, hvis de skal vinde Heavy-MGP. Det er en del af heavykulturen at beskæftige sige med satanisme og Djævlen. Det karakteriserer i høj grad genren, og det er derfor i en naturlig forlængelse af det, at fænomenerne behandles i Onkel Rejes Heavyband;« siger han.

Der er ikke tale om, at pårogrammet opfordrer til at dyrke Satan, siger Pelle Møller.

»Vi vurderer på DR Ramasjang, at Onkel Rejes Heavyband er meget langt fra at opfordrer børn til satandyrkelse – derimod giver vi børnene en god og underholdende historie, og det synes vi i høj grad lykkedes med Onkel Rejes Heavyband.«

'Onkel Rejes Heavyband' sendes mandag eftermiddag på DR Ramasjang.