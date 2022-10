Lyt til artiklen

Olivia Bak-Christensen har ikke fortrudt sin deltagelse i 'Gift ved første blik'. Men hun er skuffet.

Over matchet, over klipningen af programmet – og ikke mindst over Patrick Kim Nielsen håndtering af deres brud.

»Den kom bag på mig, for til parterapien (i forrige afsnit, red.) blev vi enige om at stoppe eksperimentet. Det blev ikke vist i programmet, men han fortalte, at han heller ikke kunne mærke sommerfuglene,« siger hun.

Som man ser i sæsonafslutningen, vælger Patrick Kim Nielsen efterfølgende at sende sin ekskone et brev, hvor han råt for usødet sætter ord på sine følelser.

Han kalder hende 'fej', 'en kryster' og klandrer hende for at have 'spildt hans chance' for at finde kærligheden ved ikke at give eksperimentet en ordentlig chance.

»Da jeg læste brevet, blev jeg ked af det, men da jeg lige havde sunket det hele, blev jeg virkelig irriteret over, at han ikke bare havde sagt det her noget tidligere. Jeg havde givet ham så mange muligheder for at åbne op, når jeg spurgte til hans tanker og følelser,« siger Olivia Bak-Christensen.

Hun køber heller ikke præmissen om, at hun har spildt hans chance, da enhver 'Gift ved første blik'-deltager ved, at der er risiko for, at matchet ikke er så godt som ventet, fortæller hun.

Hun er desuden overbevist om, at han var blevet mere sur, hvis hun var blevet i eksperimentet i alle fem uger, når hun allerede efter 14 dage vidste, de ikke skulle være et par.

Olivia Bak-Christensen er enig med Patrick Kim Nielsen i, at hun var hurtig til at dømme sin mand, men mener, at hun gav forholdet en fair chance. Foto: Mads Castillio Vis mere Olivia Bak-Christensen er enig med Patrick Kim Nielsen i, at hun var hurtig til at dømme sin mand, men mener, at hun gav forholdet en fair chance. Foto: Mads Castillio

Hun medgiver dog, at hun var hurtig til at dømme ham og give op.

»Den del af brevet har jeg taget til mig. Jeg havde ikke behøvet være så negativ i starten, hvor jeg nærmest ikke kunne se ud over vores forskelligheder. Men jeg kunne bare ikke finde nogen steder, hvor vi passede sammen.«

Siden seneste afsnit har Olivia Bak-Christensen fået en del røg på de sociale medier, fordi hun kaldte det 'barnligt', at Patrick Kim Nielsen ikke ville med ind til en hyggesnak, efter han var kørt fra Odense til Brønshøj for at aflevere hendes andel af bryllupsgaverne.

Det giver da sig selv, at han er sur, når du lige har knust hans hjerte, syntes seerne kollektivt at tænke. Og derfor er Olivia Bak-Christensen ærgerlig over, at de ikke fik lov at se, at Patrick Kim Nielsen faktisk selv havde fortalt under parterapien, at han var enig i at afslutte ægteskabet.

»Generelt er jeg skuffet over, at jeg fremstår så sur i programmet, for der var også mange øjeblikke på bryllupsrejsen, hvor vi griner og har det sjovt. Og de gange, hvor det ser ud som om, jeg sender Patrick ud på en gåtur, fordi jeg skal have ro til at tænke, er det faktisk fordi, vi fik at vide, han lige skulle smutte et øjeblik, så jeg kunne blive filmet alene.«

Trods den skuffende oplevelse har Olivia Bak-Christensen alligevel fået noget ud af programmet.

Som den foreløbig eneste af årets ti deltagere, kan hun afsløre, at hun har fået en kæreste.

Han begyndte at følge hende på Instagram, efter han havde set hende i programmet. Efterfølgende matchede de på en datingapp, hvor Olivia Bak-Christensen sagtens kunne huske, at hun havde set ham før.

»Han valgte så at åbne med et: 'Siden jeg kan finde dig her, har du jo afsløret, hvordan 'Gift ved første blik' ender', og så begyndte vi at skrive sammen derfra,« siger Olivia Bak-Christensen, der af hensyn til kærestens privatliv ikke ønsker at fortælle så meget om ham.