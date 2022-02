DR har lavet en ny sæson af 'Mere voksen end Bjerrehuus', om det særprægede forhold mellem Oliver Bjerrehuus og søn Oscar.

I den nye sæson er der gået fire år siden sidst, Oscar Bjerrehuus er blevet 21 år, og han forsøger ikke længere at undgå at blive ligesom sin rodløse far. Han forsøger i stedet at være tro mod sig selv.

»Da jeg var 17 år var jeg meget bevidst om, at jeg ville være meget ordentlig og modsat det, min far ligesom har gjort i sin ungdom. Nu er jeg kommet til den konklusion, hvor jeg er blevet ældre, at det er ikke er et stempel som ung også at tage ud og have det sjovt og feste,« forklarer den unge dj til B.T.

Noget andet, den nye sæson bærer præg af, er Oliver og Oscars meget afslappede forhold til at tale om sex. Særligt på førstnævntes opfordring.

»Sex er helt sikkert et emne, der går igen, men det er også bare fordi, han synes, det er sjovt at råbe 'fisse' og sådan noget i ny og næ,« siger Oscar Bjerrehuus med et grin.

Hans far indrømmer da også gerne, at han kommer med mange kommentarer af seksuel karakter til sin søn. Men:

»Jeg overdriver det også, bare fordi vi laver fjernsyn og for at provokere lidt. Vores daglige samtaler går måske ikke så meget på sex, som de gør der. Det er også blevet klippet sådan, så det er lidt sjovere end vores normale kedelige samtaler om, hvem der går ned og køber letmælk, eller at jeg synes, han skal prøve at få sig en uddannelse,« indrømmer Oliver Bjerrehuus med et grin til B.T.

Men de mange snakke om sex er stadig et hyppigt emne far og søn imellem.

Oscar og Oliver Bjerrehuus er aktuelle med en ny sæson af DR-programmet 'Mere voksen end Bjerrehuus' om deres særprægede far-søn-forhold. Vis mere Oscar og Oliver Bjerrehuus er aktuelle med en ny sæson af DR-programmet 'Mere voksen end Bjerrehuus' om deres særprægede far-søn-forhold.

Dog er det snarere en måde for Oliver Bjerrehuus at vise sin søn interesse, nu de ikke længere bor sammen, da han er flyttet op i sit sommerhus i Tisvildeleje.

»Jeg elsker jo den dreng overalt på jorden, så når jeg så ser ham, så vil jeg jo rigtigt gerne snakke med ham. Og måske er der ikke så enormt meget at snakke om, for han har jo sit liv med sine venner, så jeg skubber nok også bare til ham, fordi jeg bare gerne vil snakke med ham om noget,« indrømmer far Bjerrehuus.

Og hans søn er også taknemmelig for, at han ved, at han kan have både de sjove og de mindre sjove snakke med sin far – blandt andet om sex.

»Der har aldrig rigtigt været noget filter. Det er måske ikke det mest normale i alle familier, men vi har altid været meget åbne om det meste og også snakket meget om sex, for det er meget vigtigt at vide noget om, og at det ikke skal være et tabuemne,« fortæller Oscar Bjerrehuus.

Kan I snakke om sex i din familie?

Det varmer faderhjertet på Oliver Bjerrehuus, at han har givet den åbenhed videre til sin søn.

»Han ringer tit med nogle situationer, for eksempel hvis han er glad for at se én, og det er bare fantastisk at kunne være der for ham og altid kunne give ham et lige svar, fordi der aldrig rigtigt har været noget tabu,« fortæller den 46-årige musiker og tv-personlighed.

Den åbne snak om alt mellem himmel og jord har han selv fundet værdien i på den hårde måde.

Da han var ung og arbejdede som international model, endte han nemlig med at »isolere sig« med sine følelser for at beskytte sig selv fra al opmærksomheden fra pressen og omverdenen.

»Jeg følte ikke, der var nogen, der skulle fortælle mig noget, så jeg talte ikke så meget med andre mennesker om, hvordan jeg egentligt havde det. Så derfor vil jeg bare gerne skubbe til ham og høre, hvordan han har det,« begrunder Oliver Bjerrehuus.

Oscar og Oliver Bjerrehuus er aktuelle med en ny sæson af DR-programmet 'Mere voksen end Bjerrehuus' om deres særprægede far-søn-forhold. Vis mere Oscar og Oliver Bjerrehuus er aktuelle med en ny sæson af DR-programmet 'Mere voksen end Bjerrehuus' om deres særprægede far-søn-forhold.

Et sådant ublu forhold havde han også selv med sin mor, den tidligere tv-vært Suzanne Bjerrehuus.

»Men nu er hun blevet ældre, så nu får jeg nærmest bare et dummedask i nakken, hvis jeg sidder og siger noget perverst. Og jeg havde ikke det forhold til min far. Så for mig er det bare en måde at sige, at jeg elsker min søn, og at han kan komme og snakke med mig om alle ting,« fortæller Oliver Bjerrehuus.

Og den tilgang har hans søn Oscar Bjerrehuus taget til sig. Han mener faktisk, at »alle forældre burde gøre det sådan«.

»Jeg synes, det fungerer bedre at tage det med et smil og lidt mere stille og roligt. Det har gjort sex meget mere normalt på en eller anden måde, uden at det behøver være super kedeligt eller rigtig akavet,« slutter han.