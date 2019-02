20 kameraer og 14 mikrofoner.

Sådan sørgede produktionsholdet for, at de unge deltagere i realityprogrammet 'Mit hemmelige match' blev optaget døgnet rundt, fortæller 24-årige Oliver Holst, som var en af de medvirkende.

Han er glad for at have medvirket, men siger, at det på tv kan virke, som om der er mere drama, end der i virkeligheden er.

Alligevel kan han godt se, at man kan lære af at være med i et tv-program.

Blandt andet fortæller han, at der var problemer imellem ham og den anden deltager Marc, uden han vidste det.

»Jeg skrev til ham efter. Jeg skrev blandt andet undskyld, fordi jeg havde virket sådan, og så tjekkede jeg, om alt var fint imellem os.«

Oliver Holst forklarer, at noget af det, han tager med sig fra 'Mit hemmelige match', er en ny vinkel på sig selv.

»Det med at se sig selv på tv kan være rimeligt effektivt til at opnå noget selvindsigt. Jeg har godt kunnet se, at nogle af de måder, jeg har sagt tingene på, kan forstås, som Marc tager det (som nedladende, red.).«

Deltagerne i 'Mit hemmelige match' indgik i et socialt eksperiment, hvor en ekspert skulle forsøge at forudsige, hvem der ville blive venner, fjender og kærester, hvis man ser på deres personlighedstype. Foto: Foto: DR/Mastiff Vis mere Deltagerne i 'Mit hemmelige match' indgik i et socialt eksperiment, hvor en ekspert skulle forsøge at forudsige, hvem der ville blive venner, fjender og kærester, hvis man ser på deres personlighedstype. Foto: Foto: DR/Mastiff

Selvom de to ikke bliver de tætteste, så mener Oliver Holst alligevel, at alt er helt okay, og at de i det hele taget havde det godt sammen i kollektivet.

Oliver bliver i programmet også udråbt af de andre til at være en klog type, men sådan vil han ikke betegne sig selv.

»Jeg ser det ikke selv på samme måde. Jeg læser ikke mange bøger, men jeg kan godt lide at snakke med pæne ord, også selvom jeg ikke altid bruger dem helt korrekt.«

Efter programmerne er kommet ud, har Oliver Holst oplevet at være mål for mere og mere kritik på nettet, hvor folk har kaldt ham pseudoklog og irriterende.

Han har det okay, fortæller han, men han kan ikke benægte, at det har påvirket ham.

Flere gange har han dog formået at grine ad kritikken.

Han synes, generelt folk skal tage i betragtning, at der er rigtig meget filmoptagelse, der bliver skåret ned til kun fire timers tv. Til dem, der kritiserer ham på nettet, har han til gengæld ikke mange ord tilovers for.

»Dem har jeg ikke noget at sige til.«