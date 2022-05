Sidney Lee var præcis dét, han udgav sig for og holdt 100 procent fast i det, han brændte for. Sådan lyder skudsmålet fra Oliver Bjerrehuus.

Når han skal beskrive den afdøde realitystjerne, er det ord som ‘meget moderat’ og ‘meget afslappet’, der først falder ham ind.

De to mødtes for efterhånden mange år siden, da Sidney Lee var kongen af reality tv, mens Oliver Bjerrehuus netop var vendt hjem fra New York, hvor han havde arbejdet som model.

Oliver Bjerrehuus var netop kommet hjem fra New York, da han mødte Sidney Lee på Pixel.tv. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Oliver Bjerrehuus var netop kommet hjem fra New York, da han mødte Sidney Lee på Pixel.tv. Foto: Asger Ladefoged

Umiddelbart var de et umage par. Bjerrehuus, der levede af sit udseende og Sidney Lee, der blev kendt for at fintune et udtryk, som med Oliver Bjerrehuus’ ord:

»Var originalt. Måden, han klædte sig på, var bevidst provokerende, den vakte opsigt og gav ham opmærksomhed.«

Men begge var sultne på tv-mediet og endte på internet kanalen Pixel.tv, hvor de sammen med værten Thomas Bense lavede programmer om, for og med gamere.

Det var Thomas Bense, der foreslog Oliver Bjerrehuus at lave et program med Sidney Lee.

Bjerrehuus' svar var kort og klart og på tre bogstaver:

N.

E.

J.

»Dét ville jeg ikke,« husker han.

Men han blev overtalt, og dealen blev, at de sammen skulle på roadtrip til Jylland, hvor de skulle optræde på spilcafeer, og lokale gamere kunne udfordre dem i computerspil.

Allerede på vej over Fyn gjorde Sidney Lee uudsletteligt indtryk på Oliver Bjerrehuus.

»Da vi stoppede ved den første benzintank, havde han hooket op med to piger. Det, syntes jeg sgu, var meget cool. Dengang var det sjældent, at jeg mødte folk, der var mere rock'n'roll end mig,« siger han.

Han husker, at den ene af pigerne blev sur over dobbeltdaten, mens ‘den anden tog med på turen’.

Sidney Lee, som vi kender ham til Reality Award i 2016. Men Oliver Bjerrehuus har fået lov at se andre sider af tv-personligheden. Foto: Claus Bech Vis mere Sidney Lee, som vi kender ham til Reality Award i 2016. Men Oliver Bjerrehuus har fået lov at se andre sider af tv-personligheden. Foto: Claus Bech

»Sidney Lee tillod sig at være et røvhul, men han gjorde det med et smil på læben,« husker han om situationen.

I det hele taget husker han ham som ‘et varmt menneske, der gjorde indtryk’.

Da de nåede frem til den første jyske videobutik, blev han for anden gang overrasket over Sidney Lee.

»Jeg troede, at han var ‘all about the show’. Men han var jo fucking god og tæskede alle.«

Om aftenen, når de var ude at spise middag, var det en helt tredje side af realitystjernen, han fik lov at se.

»Så sad han i hjørnet af en sofa med armene ud til begge sider på ryglænet og udstrålede intet andet end afslappet energi. Hver gang der kom nogen over og ville tale med ham, var han sød, ydmyg og imødekommende. Sidney Lee var på ingen måde dømmende eller nedladende.«

»For at kunne gøre det, han gjorde, skal man kunne noget med mennesker. Han var ikke et røvhul, men en rigtig god person. Den følelse, jeg sidder tilbage med, var, at han var et sjovt menneske – der havde sarkasme og selvironi.«

Og så var han reality tv’s ukronede konge. Det var ikke uden grund, at ‘alle i tv-branchen elskede ham’:

»Han sørgede altid for, at der kom noget i boxen. Er du sindssyg mand … Han leverede – altid.«