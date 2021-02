Oliver Bjerrehuus er en af de 12 kendte danskere, der har sagt ja til at lade sin psyke og fysiske tilstand udfordre i hardcore militærøvelser. I programmet ‘Stjerner i trøjen’ på discovery+ kæmper han for sammenhold og viljestyrke, og selvom Oliver havde regnet med et feel good-program i luksus, så er han glad for den udfordring, han blev stillet overfor, også selvom det var benhårdt.

»Jeg var rædselsslagen. Alt andet var bare noget, jeg lod som om. Der kommer også et klip, hvor jeg får den største røvfuld af N.T. (deres kaptain red.)«, fortæller Oliver til HER&NU.

Selvom Olivers far, Ole, er militærmand helt ind til hjertet, så har det aldrig sagt Oliver noget.

»Jeg har aldrig rigtig været til krig og militær. Jeg har aldrig forstået det. Jeg var mere til flower power, musik og fashion. Der var mere kulør, men jeg nåede at fortryde, at jeg aldrig har været i militæret. Det var på en anden måde, en jeg havde regnet med«, fortæller Oliver, der efter programmet har forsøgt at overtale sin ældste søn, Oscar, til en tur i militæret.

»Når jeg taler med min søn Oscar om det, så er hans reaktion lidt som min, da jeg var ung. Der havde man hele livet foran, og der var så mange ting, som man hellere ville, men nu er jeg 45, og der kommer til at være nogle ting i livet, som man ikke får prøvet, hvis man ikke aktivt går ind og gør det«, fortæller Oliver og fortsætter:

»Jeg kommer ikke til at få en karriere inden for militæret, det løb er kørt, men det var nogle spændende ting, vi prøvede, og jeg er meget taknemlig for at have været med i det program her, det var lige mig. Jeg troede ikke, de havde gjort det så seriøst«, fortæller Oliver.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk