I torsdagens afsnit af 'Øen VIP' ender det pludseligt ganske dramatisk.

Her kommer model og tv-personlighed Oliver Bjerrehuus nemlig til at ramme sig selv med sin machete – og såret viser sig at være ganske alvorligt.

»Jeg har hugget mig i fingeren med macheten,« forklarer en tydeligt presset Oliver Bjerrehuus, mens han viser sit blødende sår til kameraet og går ud i havet for at vaske det.

Samtidig haster de andre deltagere ham til hjælp med førstehjælpskassen og får bundet forbinding om den blødende finger.

»Det gør ondt. Ej, den er dyb,« pruster Oliver Bjerrehuus.

»Den er dyb som ind i helvede den der. Jeg tror altså, vi skal ringe. Du kalder, om vi skal ringe,« siger danser Frederik Nonnemann.

Deltagerne er nemlig alene ude på øen i Mellemamerika med en walkie-talkie som eneste livlinje efter nødhjælp.

»Jeg vil gerne have et check up – jeg tror, den skal have sting den her,« bekræfter Oliver Bjerrehuus.

Kort efter bliver han sejlet væk til lægelig undersøgelse.

Senere får de resterende deltagere en opdatering på, hvordan det står til med deres tv-kammerat.

Og desværre er det ikke en positiv melding.

For over walkie talkien får de at vide, at Oliver Bjerrehuus' finger er skåret helt ind til knoglen og har måttet sys med hele 11 sting – fire indre og syv ydre sting.

»På grund af den høje risiko for infektioner på øen, vil han desværre ikke vende tilbage til jer på øen nogensinde,« lyder den nedslående melding over telefonen.

Men heldigvis vil Oliver Bjerrehuus komme til at kunne spille bas igen, som Mille Gori opfølgende spørger ind til.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Oliver Bjerrehuus om, hvordan det går med fingeren i dag.

