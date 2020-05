»Det blev forhåbentligt første og eneste gang.«

Sådan lyder konklusionen fra Melodi Grand Prix-entusiast og kommentator Ole Tøpholm, der lørdag aften bidrog med talespor til den noget anderledes udgave af Eurovision.

Egentlig var en stort anlagt finale planlagt til at løbe af stablen i den hollandske storby Rotterdam, men på grund af coronapandemien blev sangkonkurrencen udskiftet med et noget mindre hyldest/vi-holder-sammen-show.

»Jeg synes, hollænderne løste opgaven meget fint. Både i forhold til vægtning af hyldesten af årets deltagere og tilbageblikket. Det hele taget i betragtning blev det forløst o.k.,« fortæller han og fastslår:

»Men hele landskampsstemningen manglende. Og det var en trist omgang, i forhold til hvordan det plejer at være.«

Den garvede kommentator plejer at være af sted i omtrent to uger i forbindelse med den store sangkonkurrence.

Her går han til kamera- og lydprøver, taler med de andre kommentatorer og lærer ligesom andre alle deltagerne at kende.

Men i år har han bare været herhjemme i Danmark, og selv om han har kunnet forberede sig en smule, fordi hele showet var klappet og tilrettelagt på forhånd, var det en slatten omgang.

Ahoy Arena skulle lørdag aften have dannet rammerne for det storslåede finaleshow. I stedet så det således ud. Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere Ahoy Arena skulle lørdag aften have dannet rammerne for det storslåede finaleshow. I stedet så det således ud. Foto: KOEN VAN WEEL

»Jeg stod lørdag aften helt alene i DR-byen og kunne kigge ud på en tom redaktion. Det var noget helt, helt andet,« siger han og fortsætter:

»Set ud fra det perspektiv var det svært at finde den store begejstring. Den plejer at komme helt automatisk på grund af stemningen, spændingen og det uforudsigelige, der jo også er en del af showet.«

Manglende stemning til trods lykkedes det Ole Tøpholm at kommentere showet. Endda også lidt for meget, mener nogle brugere på Twitter.

At nogle mener, at hans talestrøm fylder for meget, tager kommentatoren dog ikke så tungt.

»Det har de gjort alle år. Der er nogle, der synes, jeg snakker for meget. Andre synes, at jeg snakker for lidt. Jeg prøver altid at finde en balance.«

»Nu kan man sige, at showet lørdag var meget anderledes, og på den måde var udsendelsen for alle en større udfordring. Det var heller ikke på samme måde bygget til at blive kommenteret.«

Kritikken til trods synes Ole Tøpholm, at det er dejligt, at folk ser med. Selv kommenterer han ikke bare showet – han er også fan. Og 2020-finalen skulle have været noget ganske særligt.

Årets finale i Rotterdam skulle nemlig have været et jubilæum for kommentatoren. Det 10., han skulle have kommenteret.

Ole Tøpholm var glad og tilfreds med Danmarks placering i 2010. Her landede Chanée & N'evergreen med sangen 'In a Moment Like This' på en fjerdeplads. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere Ole Tøpholm var glad og tilfreds med Danmarks placering i 2010. Her landede Chanée & N'evergreen med sangen 'In a Moment Like This' på en fjerdeplads. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

»Det var et kønt jubilæum – ikke særlig festligt,« griner han.

Den fesne omgang er nu overstået, og Ole Tøpholm kan vende tilbage til sit almindelige journalistiske virke på DR:

»For nu tager jeg en slapper, og så bliver det her år bare en parentes i det store billede, indtil grandprixet vender stærkt tilbage næste år.«

Lørdag aften blev det under det noget alternative sangshow afsløret, at Rotterdam har sagt ja til at være vært igen næste år. Og her vil Ole Tøpholm naturligvis være på sin vante pind.