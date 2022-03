Ole Bornedal har fået et globalt hit på Netflix.

Den 62-årige filminstruktørs film 'Skyggen i mit øje' er nemlig lige nu ifølge Netflix en af de mest sete ikke-engelsksprogede film på Netflix i hele verden.

Netflix udsender hver uge en top 10 over deres mest streamede film og tv-serier på globalt plan, og da 'Skyggen i mit øje' udkom på platformen den 9. marts, strøg den i den første uge direkte ind på førstepladsen med over 19 millioner timers sening.

I den seneste opgørelse ligger 'Skyggen i mit øje' på tredjepladsen med 10,5 millioner timers sening, og dermed er den altså blevet set næsten 30 millioner timer på kun to uger.

En af de unge karakterer i 'Skyggen i mit øje'. Foto: Pressefoto Vis mere En af de unge karakterer i 'Skyggen i mit øje'. Foto: Pressefoto

'Skyggen i mit øje', der i efteråret også var et biografhit i Danmark med over 237.000 solgte billetter, handler om de allieredes tragiske fejlbombardement af Den Franske Skole på Frederiksberg under Anden Verdenskrig.

Filmen har kendte navne som Alex Høgh Andernsen, Fanny Bornedal og Danica Curcic på rollelisten, og ifølge Netflix' database er 'Skyggen i mit øje' lige nu derudover i top 10 over ikke-engelsksprogede film i 59 lande fra Argentina til Spanien til Sydkorea.

'Skyggen i mit øje', der er lavet blandt andet i samarbejde med Netflix, er Ole Bornedals seneste film siden John Mogensen-filmen 'Så længe jeg lever' fra 2018 og den sorte komedie 'Dræberne fra Nibe' fra 2017.