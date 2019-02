Med kun få dage til årets 'X Factor'-live-premiere er Oh Lands hypede 'X Factor'-gruppe ramt af sygdom.

De to unge sønderjyske piger Maria og Bea har siden første audition taget seerne med storm med deres uortodokse rapstil og enorme kærlighed til den amerikanske superstjerne Nicki Minaj.

Da TV2 onsdag holdt pressemøde forud for første liveshow, var pigegruppen imidlertid halveret, da Maria har lagt sig med sygdom.

»Hun er lidt syg. Hun har influenza, så hun prøver at hvile sig lidt, så hun kan være klar til fredag. Jeg tror, hun bliver klar, hun skal bare lige slappe af. Det begyndte for to dage siden,« lød det fra Bea, der tager situationen med ophøjet ro.

Selvom der kun er kort tid til, at det går løs foran en million seere, virker pigernes mentor, Oh Land, heller ikke til at være ramt af panik.

»Jeg satser på, hun bliver klar. Det er vist sidst i sygdomsforløbet. Det er jo det influenza, vi alle har haft. Blachman er også lidt ramt for tiden,« lød det fra Oh Land.

Bea beskriver deres 'X Factor'-oplevelse indtil videre som en karruseltur med masser af både negativ og positiv opmærksomhed på sociale medier.

»Først audition gav en masse negativ opmærksomhed, men så kom Five Chair Challenge, og nu bliver vi genkendt, og det er bare fedt,« fortalte hun med et smil.

Bea. Foto: Martin Sylvest Vis mere Bea. Foto: Martin Sylvest

Da de første gang kom ind foran dommerne og præsenterede sig som to ghetto-piger fra Sønderjylland, har de efterfølgende skullet høre på kritik. Hvor meget ghetto er der egentlig i Sønderborg?

»Jeg er opvokset i en ghetto. Tjek ghettolisten, der er en ghetto i Sønderborg. Og jeg hænger stadig ud med folk derfra. Vi hygger os og har det sjovt, det er slet ikke noget negativt,« forklarer Bea.

I sidste uge afslørede Bea også et nyt talent – nemlig at hun har spillet violin i 10 år.

»Min mor har gået til violin, og så ville hun have, jeg også gik til det som en fritidsaktivitet. Det var to-tre gange om ugen. Jeg spiller stadig, men har mindre tid nu, hvor vi er i København. Vi må vente og se, om jeg bruger det til noget i 'X Factor'.«