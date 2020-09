»Det er på tide, jeg kommer i finalen. I år bliver året,« smiler Oh Land på et pressemøde forud for den kommende sæson af 'X Factor'.

Her blev det fredag præsenteret, at både hun og Thomas Blachman indtager pladsen bag dommerbordet endnu en gang, mens Ankerstjerne bliver afløst af dj Martin Jensen.

»Det har været sindssygt sjovt at lave to sæsoner, og nu kender jeg gamet og de andre – jeg kender ikke Martin, men jeg har mødt ham i dag, og jeg kan skidegodt lide ham, så jeg glæder mig til at lære ham bedre at kende,« siger Oh Land.

Under store dele af seneste sæson var Nanna Øland Fabricius, som hun hedder i virkeligheden, højgravid, og i august – tre uger over tid – blev hun endelig mor til sit andet barn.

Hvem tror du vinder næste sæson af 'X Factor'?

Da B.T. taler med med dommeren, er det hendes første arbejdsdag efter barslen. Men hendes yngste søn er med mor på arbejde.

»Min kæreste render rundt med ham et eller andet sted, men han er heldigvis en dejlig, nem dreng. Det har været lidt spændende, men jeg kan ikke høre babygråd, så indtil videre kører det,« smiler hun.

Hendes kæreste, musikeren Adi Zukanovic, er fortsat på barsel, men ligesom i de foregående sæsoner bliver han en del af dommerens kreative og musikalske team, som skal være med til at udvikle hendes deltagere og få dem til at præstere deres bedste – så Oh Land forhåbentlig kan komme i finalen for første gang i løbet af sine foreløbig tre sæsoner.

»Vi laver rigtig mange ting sammen. Det er sådan, vi får det til at køre rundt i vores familie,« siger Oh Land, der foruden sin og Adi Zukanovics fælles søn er mor til sønnen Svend, som hun har med sin eksmand, kunstneren Eske Kath.

Værtinde Sofie Linde og dommerne Thomas Blachman, Oh Land og DJ Martin Jensen. TV 2 præsenterer det nye dommerhold i X Factor 2021 på et pressemøde i Marketenderiet i Valby, fredag den 11. september 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Værtinde Sofie Linde og dommerne Thomas Blachman, Oh Land og DJ Martin Jensen. TV 2 præsenterer det nye dommerhold i X Factor 2021 på et pressemøde i Marketenderiet i Valby, fredag den 11. september 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Når 'X Factor' får premiere til januar næste år, bliver det med båndede optagelser fra et audition-forløb, som endnu ikke er gået i gang. Oh Land mener dog ikke, hendes rolle som nybagt mor bliver et problem for de kommende optagelser.

»I starten er det klart, at jeg må amme mellem optagelserne, men når vi når til liveshows, så er han jo med på arbejde, og det er min mand også. Så han har lidt mere barsel end mig.«