Med få dage til årets første 'X Factor'-liveshow kan Oh Land godt mærke, at der begynder at komme nerver på.

»Min søvn begynder at være lidt mere afbrudt. Nu har vi arbejdet så længe på at få kørt vores deltagere i stilling, så nu glæder vi os bare til at fyret det af,« fortæller Oh Land, der nu har været 'X Factor'-dommer i tre sæsoner.

Ligesom sidste år bliver 'X Factor' i år afholdt i en coronaversion uden publikum, men denne gang er situationen anderledes, forklarer hun.

»Det positive i år er, at vi er bedre forberedt. Sidste år syntes jeg, det var ret presset med al den store uvished, der var overalt. Men den har vi ikke i år, og der bliver sat skærme op i studiet, så vi får en følelse af, at der er publikum. Jeg tror på, at det bliver godt.«

Oh Land uddyber, at hun personligt har kæmpe 'liveabstinenser' og også savner selv at komme ud og spille.

»Jeg har brug for at komme ud på et spillested. Alt det jeg var træt af før – lugten af sure øl og gamle, slidte lædersofaer backstage. Det savner jeg rigtig meget lige nu,« griner hun.

Hvor godt har Oh Land indtil videre klaret sig som dommer i 'X Factor'?

Hun fortæller, at det er afhængighedsskabende at være med i 'X Factor', fordi man får mulighed for at udvikle unge talenter, mens resten af befolkningen følger med.

»Det synes jeg er sjovt, og så hele det kreative med, at man kan udleve alle mulige visioner, som måske ikke nødvendigvis passer på min egen karriere,« forklarer hun og tilføjer, at man virkelig kommer ind under huden på de deltagere, man arbejder med. I år har hun kategorien 'Under 23 år'.

»Lige for øjeblikket føler jeg nærmest, at jeg er plejemor for tre teenagedøtre. Måske fordi det er amatører, går 'X Factor' bare virkelig tæt på.«

Efter tre sæsoner har Oh Land dog stadig til gode at få en deltager bragt hele vejen til finalen. Hun erkender, at det går hende på.

»Det irriterer mig da helt vildt. Det er på tide, at der bliver lavet om på det nu,« griner hun og roser sine tre unge deltagere Lucca, Nikoline og Solveig til skyerne.

»De er bemærkelsesværdigt gode. Det vil virkelig undre mig, hvis jeg ikke minimum har en deltager i finalen.«

Oh Land med sine tre unge 'X Factor'-deltagere. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Oh Land med sine tre unge 'X Factor'-deltagere. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

I sidste ende er det dog seerne, der bestemmer, og Oh Land fortæller, at det netop også er noget af det sjove ved 'X Factor', at alle derhjemme føler sig som dommere og har en holdning til selv de mindste detaljer. Og så må man leve med at skulle diskutere videre, når man er ude at handle om mandagen.

»Det kan godt være rimelig intens, når man ikke kan gå i Brugsen uden at få kastet et sangvalg efter sig,« griner hun.

Forleden kom det frem, at komiker Melvin Kakooza, der skulle have vikarieret for Sofie Linde som vært i 'X Factor', alligevel ikke kan være med, da han for nylig blev opereret for en tumor i hjernen.

Tumoren var heldigvis godartet, men ovenpå operationen trænger han til ro, og derfor har den tidligere 'X Factor'-vært Lise Rønne sagt ja til at træde til i stedet.

Oh Land fik selv først nyheden at vide mandag og fortæller, at det selvfølgelig var en forskrækkelse.

»Det er meget, meget skræmmende, når sådan noget opstår pludseligt, og det er et ungt menneske. Man må bare holde fast i det positive i, at det er godartet, og så må man sætte sin lid til, at han kommer sig så hurtigt som muligt.«

Oh Land var som bekendt ikke 'X Factor'-dommer, da Lise Rønne oprindelig var vært i de første sæsoner tilbage i perioden fra 2008 til 2012, men de har mødt hinanden i DRs 'Aftenshowet', og så afslører Oh Land, at de faktisk også har hilst på hinanden, da hun selv som helt ung arbejdede på DR.

»Da jeg var 18-19 år, var jeg en kort overgang vært på et børneprogram på DR, der hed 'GO!'. Der var hun tilrettelægger på DR Ung, som jo var de seje. Jeg var på B&U, og det var ikke så sejt,« fortæller hun med et grin.

Hvis du ikke kan huske 'GO!', så blev det sendt i 2005, hvor Oh Land, der, dengang gik under sit borgerlige navn Nanna Fabricius, sammen med sin medvært Kristoffer Ødorf skulle aktivere børnene og få dem til at spise sundere.

Her kan du se et pressebillede fra dengang: