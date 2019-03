Oh Land blev bødlen i fredagens andet X Factor-liveshow, da hun smed Blachmans sangerinde Andrea ud til fordel for Ankerstjernes sanger Patrick.

»Det er desværre gamet. Og det er super hårdt, og jeg synes slet ikke, det er sjovt, jeg kan ikke forestille mig at Blachman elsker mig lige nu,« lød det fra Oh Land efter afgørelsen.

Adspurgt hvad Oh Land vil vælge i næste uge, hvis hun igen skal vælge imellem Patrick og en anden deltager, som ikke er hendes egen, er svaret klart:

»Så ryger han ud.«

»Nu giver jeg ham og Ankerstjerne en chance for at finde hinanden.«

Oh Lands to egne grupper Echo og Bea og Maria overlevede uden at ryge i farezonen, så det var som sådan en rolig aften i X Factor-studiet.

Men selve oplevelsen at skulle sende nogen hjem sad stadig i kroppen på hende bagefter. Men nu har hun prøvet det.

»Det var virkelig ubehageligt og slet ikke sjovt. Netop fordi jeg syntes, de begge havde fortjent at gå videre. De havde bare modsatte problemer. Den enes problem var at potentialet var uforløst. Det andet var godt forløst, men her var kernen måske ikke så spændende,« forklarede hun,